РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8829 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 974 18

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 081 330 человек (+850 за сутки), 11 149 танков, 32 172 артсистемы, 23 210 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 081 330 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1081330 (+850) человек

танков - 11149 (+6) ед

боевых бронированных машин - 23210 (+19) ед

артиллерийских систем - 32172 (+47) ед

РСЗО - 1476 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 54691 (+316)

крылатые ракеты - 3626 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60222 (+106)

специальная техника - 3952 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение 29 августа на фронте произошло 120 боестолкновений. Украинские воины обезвредили 114 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Потери врага за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (20412) Генштаб ВС (6870) ликвидация (4006) уничтожение (7783)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ніфіга собі залізяк. Знову пасаки поперли в лобову. Молодці наші котики!
показать весь комментарий
30.08.2025 07:01 Ответить
+7
Щось броні багато,нечисть знову суне колонами???
показать весь комментарий
30.08.2025 07:02 Ответить
+4
Сунуть кацапські виродки поскоріш до пекла 😡
показать весь комментарий
30.08.2025 07:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніфіга собі залізяк. Знову пасаки поперли в лобову. Молодці наші котики!
показать весь комментарий
30.08.2025 07:01 Ответить
Щось броні багато,нечисть знову суне колонами???
показать весь комментарий
30.08.2025 07:02 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
30.08.2025 07:48 Ответить
Сунуть кацапські виродки поскоріш до пекла 😡
показать весь комментарий
30.08.2025 07:17 Ответить
Оті скавучання за староґо дурня трампо шо він не такий як хтіли б ухілянти, і за зешмарклю і 73%, бо сам проґолосував, а зара якось невдобно.Е Ґоловнокомадуючий, е Ґенштаб і ЗСУ, е хитрожопа розвідка, е наукойомкі люди з цими дронами та технолоґіями. Так шо кацапам буде торба, алелуя діп пурпл.
показать весь комментарий
30.08.2025 07:31 Ответить
Тупить 6-й год не устал, или без тупой отмазки никак? Явка на выборы была 61.4%, какие, блRть "73"! Психіатрія чітко пояснює, що таке ескапі́зм, коли шарікови деградовані неуки, виховані маминими синками, у позі Пульчинели вякають, що їх бздьож свобода слова, а не іпохондрична маячня. Хочеш цего діагнозу?
показать весь комментарий
30.08.2025 07:40 Ответить
Ухілянт, мені не цікаві твоі скавучання
показать весь комментарий
30.08.2025 09:05 Ответить
Моя подруга не голосувала. Якби голосувала, то проти всіх. За Порошенка ні, бо "ліпєцка фабрика" і її родичі в рашці, рошенки бачили. За Зеленського ні, бо клоун.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:48 Ответить
Бронетехніка гуд
показать весь комментарий
30.08.2025 07:42 Ответить
Третю добу БПЛА оперативно-тактичного рівня за 300. Московити проводили розвідку?
показать весь комментарий
30.08.2025 08:00 Ответить
Загалом це вже п'ятий раз в серпні коли БпЛА більше 300 за добу, проте розвідка тут ні до чого, запускають скільки можуть. На сьогодні за серпень 5 634 БпЛА навіть якщо наступні дві доби буде по 300 то липень 6 117 не на багато буде перевершений.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:43 Ответить
Я сподіваюся шо цє все пурґа, хай собі кацапня радіе.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:09 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
30.08.2025 08:31 Ответить
Силы обороны Украины ночью, 30 августа, поразили два российских НПЗ - Краснодарский и Сызранский. Об этом https://t.me/GeneralStaffZSU/28431 сообщает Генеральный штаб ВСУ
показать весь комментарий
30.08.2025 09:16 Ответить
В оккупированных Севастополе и Новофедоровке, а также возле аэродромов Бельбек и Саки слышались взрывы.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:18 Ответить
Кацапня буде різати один одноґо, от тоді буде перемоґа на фатерлянді.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:29 Ответить
 
 