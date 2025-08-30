Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 081 330 человек (+850 за сутки), 11 149 танков, 32 172 артсистемы, 23 210 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 081 330 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1081330 (+850) человек

танков - 11149 (+6) ед

боевых бронированных машин - 23210 (+19) ед

артиллерийских систем - 32172 (+47) ед

РСЗО - 1476 (+0) ед

средства ПВО - 1213 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 54691 (+316)

крылатые ракеты - 3626 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 60222 (+106)

специальная техника - 3952 (+0)

