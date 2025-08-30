Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 081 330 человек (+850 за сутки), 11 149 танков, 32 172 артсистемы, 23 210 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 081 330 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1081330 (+850) человек
танков - 11149 (+6) ед
боевых бронированных машин - 23210 (+19) ед
артиллерийских систем - 32172 (+47) ед
РСЗО - 1476 (+0) ед
средства ПВО - 1213 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 54691 (+316)
крылатые ракеты - 3626 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 60222 (+106)
специальная техника - 3952 (+0)
Топ комментарии
+9 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий30.08.2025 07:01 Ответить Ссылка
+7 Василь Воробець
показать весь комментарий30.08.2025 07:02 Ответить Ссылка
+4 Amber
показать весь комментарий30.08.2025 07:17 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий30.08.2025 07:01 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Василь Воробець
показать весь комментарий30.08.2025 07:02 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.08.2025 07:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Amber
показать весь комментарий30.08.2025 07:17 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Vladyslav Topol
показать весь комментарий30.08.2025 07:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sirozha Matskal
показать весь комментарий30.08.2025 07:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladyslav Topol
показать весь комментарий30.08.2025 09:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олена Тихонова #468839
показать весь комментарий30.08.2025 09:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр #581937
показать весь комментарий30.08.2025 07:42 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Iryna LIV #303361
показать весь комментарий30.08.2025 08:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий30.08.2025 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Vladyslav Topol
показать весь комментарий30.08.2025 09:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
tarasii smila #448870
показать весь комментарий30.08.2025 08:31 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий30.08.2025 09:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий30.08.2025 09:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladyslav Topol
показать весь комментарий30.08.2025 09:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль