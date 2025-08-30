Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 081 330 осіб (+850 за добу), 11 149 танків, 32 172 артсистеми, 23 210 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 081 330 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1081330 (+850) осіб
танків – 11149 (+6) од
бойових броньованих машин – 23210 (+19) од
артилерійських систем – 32172 (+47) од
РСЗВ – 1476 (+0) од
засоби ППО - 1213 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316)
крилаті ракети – 3626 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106)
спеціальна техніка – 3952 (+0)
Любо Неожиданнов
30.08.2025 07:01
Василь Воробець
30.08.2025 07:02
Amber
30.08.2025 07:17
Любо Неожиданнов
30.08.2025 07:01
Василь Воробець
30.08.2025 07:02
Дмитро Черних #470343
30.08.2025 07:48
Amber
30.08.2025 07:17
Vladyslav Topol
30.08.2025 07:31
Sirozha Matskal
30.08.2025 07:40
Vladyslav Topol
30.08.2025 09:05
Олександр #581937
30.08.2025 07:42
Iryna LIV #303361
30.08.2025 08:00
Vitaliy Kasenkov
30.08.2025 09:43
Igor Grytselyak
30.08.2025 08:30
Vladyslav Topol
30.08.2025 09:09
Igor Grytselyak
30.08.2025 09:34
tarasii smila #448870
30.08.2025 08:31
Я ОДЕССИТ
30.08.2025 09:16
Я ОДЕССИТ
30.08.2025 09:18
Vladyslav Topol
30.08.2025 09:29
