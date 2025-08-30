УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 081 330 осіб (+850 за добу), 11 149 танків, 32 172 артсистеми, 23 210 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 081 330 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1081330 (+850) осіб

танків – 11149 (+6) од

бойових броньованих машин – 23210 (+19) од

артилерійських систем – 32172 (+47) од

РСЗВ – 1476 (+0) од

засоби ППО - 1213 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316)

крилаті ракети – 3626 (+0)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни  – 60222 (+106)

спеціальна техніка – 3952 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж 29 серпня на фронті відбулося 120 боєзіткнень. Українські воїни знешкодили 114 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати ворога за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (18564) Генштаб ЗС (7176) ліквідація (4399) знищення (8101)
Ніфіга собі залізяк. Знову пасаки поперли в лобову. Молодці наші котики!
показати весь коментар
30.08.2025 07:01 Відповісти
Щось броні багато,нечисть знову суне колонами???
показати весь коментар
30.08.2025 07:02 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
30.08.2025 07:48 Відповісти
Сунуть кацапські виродки поскоріш до пекла 😡
показати весь коментар
30.08.2025 07:17 Відповісти
Оті скавучання за староґо дурня трампо шо він не такий як хтіли б ухілянти, і за зешмарклю і 73%, бо сам проґолосував, а зара якось невдобно.Е Ґоловнокомадуючий, е Ґенштаб і ЗСУ, е хитрожопа розвідка, е наукойомкі люди з цими дронами та технолоґіями. Так шо кацапам буде торба, алелуя діп пурпл.
показати весь коментар
30.08.2025 07:31 Відповісти
Тупить 6-й год не устал, или без тупой отмазки никак? Явка на выборы была 61.4%, какие, блRть "73"! Психіатрія чітко пояснює, що таке ескапі́зм, коли шарікови деградовані неуки, виховані маминими синками, у позі Пульчинели вякають, що їх бздьож свобода слова, а не іпохондрична маячня. Хочеш цего діагнозу?
показати весь коментар
30.08.2025 07:40 Відповісти
Ухілянт, мені не цікаві твоі скавучання
показати весь коментар
30.08.2025 09:05 Відповісти
Бронетехніка гуд
показати весь коментар
30.08.2025 07:42 Відповісти
Третю добу БПЛА оперативно-тактичного рівня за 300. Московити проводили розвідку?
показати весь коментар
30.08.2025 08:00 Відповісти
Загалом це вже п'ятий раз в серпні коли БпЛА більше 300 за добу, проте розвідка тут ні до чого, запускають скільки можуть. На сьогодні за серпень 5 634 БпЛА навіть якщо наступні дві доби буде по 300 то липень 6 117 не на багато буде перевершений.
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
В місцевій пресі пишуть ,що москальським іскандером пошкоджено український нептун((І Яковина вчора про це розповідав(Невже не доходить ,що така цінна одиниця не може стояти на місці?(((Хто там *** заправляє,чи це лиш український пофігізм?(((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
30.08.2025 08:30 Відповісти
Я сподіваюся шо цє все пурґа, хай собі кацапня радіе.
показати весь коментар
30.08.2025 09:09 Відповісти
Не пурга,нажаль.Німецькі,швейцарські,українські змі підтвердили,є відео.Я це до того,що така ж історія була тоді з петріотом,тоді загинув екіпаж(Висновки зробили ?(Ні(Як з полегонами((((Мала совкова армія не може здолати велику совкову,тому треба не бути совками(((
показати весь коментар
30.08.2025 09:34 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.08.2025 08:31 Відповісти
Силы обороны Украины ночью, 30 августа, поразили два российских НПЗ - Краснодарский и Сызранский. Об этом https://t.me/GeneralStaffZSU/28431 сообщает Генеральный штаб ВСУ
показати весь коментар
30.08.2025 09:16 Відповісти
В оккупированных Севастополе и Новофедоровке, а также возле аэродромов Бельбек и Саки слышались взрывы.
показати весь коментар
30.08.2025 09:18 Відповісти
Кацапня буде різати один одноґо, от тоді буде перемоґа на фатерлянді.
показати весь коментар
30.08.2025 09:29 Відповісти
 
 