Украина должна стать членом ЕС до 2030 года, - глава МИД Литвы Будрис

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Евросоюз должен установить четкий дедлайн для вступления Украины и открыть переговорные кластеры без проволочек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Литвы заявил перед началом неформальной встречи топ-дипломатов ЕС в Копенгагене в субботу.

"Мы должны поддерживать Украину в вопросе территориальной целостности. Никто не имеет права ставить это под сомнение. Это принципиально обосновано международным правом. Мы никогда не признаем ни де-юре, ни де-факто оккупацию территории Украины, и Украину нельзя оставлять в одиночестве", - считает министр.

Со стороны ЕС министры иностранных дел должны обсудить дальнейшие шаги по "продвижению со вступлением Украины в ЕС".

"Членство в Европейском Союзе - одна из гарантий для Украины. И мы должны двигаться быстро. Я очень оптимистично настроен и ожидаю, что очень скоро откроем Кластер 1 (переговоров о вступлении - ред.), а затем и все остальные кластеры во время председательства Дании", - подчеркнул министр.

Если этого не произойдет с согласия всех 27 государств-членов, предлагает Будрис, то необходимо "перейти к "треку 26-ти", а также быть готовыми к практической реализации этого шага.

"Мы не можем терять время. Конечный срок для нас должен быть 1 января 2030 года, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза", - подытожил министр.

