Україна має стати членом ЄС до 2030 року, - глава МЗС Литви Будріс

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис наголосив, що Євросоюз повинен встановити чіткий дедлайн для вступу України та відкрити переговорні кластери без зволікань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Литви заявив перед початком неформальної зустрічі топдипломатів ЄС у Копенгагені в суботу.

"Ми маємо підтримувати Україну у питанні територіальній цілісності. Ніхто не має права ставити це під сумнів. Це принципово обґрунтовано міжнародним правом. Ми ніколи не визнаємо ані де-юре, ані де-факто окупацію території України, і Україну не можна залишати на самоті", - вважає міністр.

З боку ЄС міністри закордонних справ мають обговорити подальші кроки щодо "просування із вступом України в ЄС".

"Членство в Європейському Союзі - одна з гарантій для України. І ми повинні рухатися швидко. Я дуже оптимістично налаштований і очікую, що дуже скоро відкриємо Кластер 1 (переговорів про вступ – ред.), а потім і усі інші кластери під час головування Данії", - наголосив міністр.

Якщо цього не станеться за згодою всіх 27 держав-членів, пропонує Будрис, то необхідно "перейти до "треку 26-ти", а також бути готовими до практичної реалізації цього кроку.

"Ми не можемо гаяти час. Кінцевий термін для нас має бути 1 січня 2030 року, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу", – підсумував міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс відповів Сійярто: Литва досягла енергетичної незалежності від Росії і може допомогти Угорщині