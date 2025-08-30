Россияне нанесли удар по Запорожской области: ранен мужчина, работавший в поле, повреждена сельхозтехника
Сегодня, 30 августа, российские войска нанесли удар по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне нанесли удар fpv-дроном. Повреждена сельскохозяйственная техника, которая работала в поле.
Получил ранения 43-летний мужчина, который выполнял работы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль