Новости Обстрелы Запорожской области
136 0

Россияне нанесли удар по Запорожской области: ранен мужчина, работавший в поле, повреждена сельхозтехника

Атака на Запорожье

Сегодня, 30 августа, российские войска нанесли удар по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне нанесли удар fpv-дроном. Повреждена сельскохозяйственная техника, которая работала в поле.

Получил ранения 43-летний мужчина, который выполнял работы.

Также смотрите: Оккупанты атаковали FPV-дроном авто в Запорожской области: пострадал мужчина. ФОТО

