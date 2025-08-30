Россияне нанесли удар по Запорожской области: ранен мужчина, работавший в поле, повреждена сельхозтехника

Сегодня, 30 августа, российские войска нанесли удар по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне нанесли удар fpv-дроном. Повреждена сельскохозяйственная техника, которая работала в поле.



Получил ранения 43-летний мужчина, который выполнял работы.

