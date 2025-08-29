Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль на Запорожье: пострадал мужчина. ФОТО
Российские захватчики ударили FPV-дроном по автомобилю в Магдалиновке Запорожской области. Пострадал мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"69-летний мужчина ранен вследствие вражеской атаки на Запорожский район. Россияне ударили fpv-дроном по автомобилю в Магдалиновке. Автомобиль поврежден", - сказано в сообщении.
Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
