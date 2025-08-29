Окупанти атакували FPV-дроном авто в Запорізькій області: постраждав чоловік. ФОТО

Російські загарбники вдарили FPV-дроном по автомобілю у Магдалинівці в Запорізькій області. Постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"69- річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю у Магдалинівці. Автівка пошкоджена", - сказано в повідомленні.

Постраждалому надається уся необхідна допомога.

