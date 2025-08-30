Росіяни вдарили по Запорізькій області: поранено чоловіка, який працював у полі, пошкоджено сільгосптехніку

Сьогодні, 30 серпня, російські війська завдали удару по Пологівському району Запорізької області, внаслідок чого поранено чоловіка.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни завдали удару fpv-дроном. Пошкоджено сільськогосподарську техніку, яка працювала у полі.



Дістав поранень 43-річний чоловік, який виконував роботи.

