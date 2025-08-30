Оккупанты убили одного человека и пятерых ранили в течение дня на Херсонщине
В течение дня 30 августа российские войска продолжали атаковать Херсон и Херсонскую область, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, по данным прокуратуры, войска РФ совершили атаки на Херсонщину с применением артиллерийских систем и дронов различных типов.
По состоянию на 20:00 подтверждено, что один человек погиб, пятеро получили ранения.
Днем российские военные обстреляли центральную часть Херсона. В результате удара вблизи одного из кафе погиб мужчина 1951 года рождения.
Кроме того, четверо гражданских получили ранения в разных районах областного центра.
Еще один пострадавший зафиксирован в селе Дудчаны.
