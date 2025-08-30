РУС
Новости обстрелы Херсонщины
Оккупанты убили одного человека и пятерых ранили в течение дня на Херсонщине

Обстрел Херсона

В течение дня 30 августа российские войска продолжали атаковать Херсон и Херсонскую область, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным прокуратуры, войска РФ совершили атаки на Херсонщину с применением артиллерийских систем и дронов различных типов.

По состоянию на 20:00 подтверждено, что один человек погиб, пятеро получили ранения.

Днем российские военные обстреляли центральную часть Херсона. В результате удара вблизи одного из кафе погиб мужчина 1951 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили дроном по гражданской машине возле Осокоровки на Херсонщине: пострадала беременная и мужчина

Кроме того, четверо гражданских получили ранения в разных районах областного центра.

Еще один пострадавший зафиксирован в селе Дудчаны.

обстрел (29254) Херсон (3040) Херсонская область (5156) Бериславский район (123) Херсонский район (543) Дудчаны (14)
