РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9645 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
150 1

Оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю возле Осокоровки на Херсонщине: пострадали беременная и мужчина

Последствия вражеских атак на Херсонскую область

Сегодня, 29 августа, российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка, в результате чего пострадала беременная девушка и мужчина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи. Состояние - стабильное, угрозы для ее ребенка нет.

33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Читайте: Утром россияне убили мужчину в Херсоне, еще 2 человека погибли и 9 ранены в области за сутки

Автор: 

обстрел (29234) Херсонская область (5153) Бериславский район (122) Осокоровка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є дуже слушна нагода, привітати кацапів гарячими подарунками
на День знань-1 вересня!
показать весь комментарий
29.08.2025 13:41 Ответить
 
 