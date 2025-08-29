Оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю возле Осокоровки на Херсонщине: пострадали беременная и мужчина
Сегодня, 29 августа, российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка, в результате чего пострадала беременная девушка и мужчина.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи. Состояние - стабильное, угрозы для ее ребенка нет.
33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.
