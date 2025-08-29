Оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю возле Осокоровки на Херсонщине: пострадали беременная и мужчина

Сегодня, 29 августа, российские военные атаковали с дрона гражданскую машину на трассе недалеко от села Осокоровка, в результате чего пострадала беременная девушка и мужчина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в больницу доставили 22-летнюю местную жительницу, которая на 33 неделе беременности. Она получила взрывную травму и ранение шеи. Состояние - стабильное, угрозы для ее ребенка нет.



33-летнему мужчине, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб шеи, оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Читайте: Утром россияне убили мужчину в Херсоне, еще 2 человека погибли и 9 ранены в области за сутки