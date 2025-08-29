Окупанти вдарили дроном по цивільній автівці біля Осокорівки на Херсонщині: постраждала вагітна та чоловік

Сьогодні, 29 серпня, російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка, унаслідок чого постраждала вагітна дівчина та чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї. Стан – стабільний, загрози для її дитини немає.



33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

