Вранці росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 2 людини загинули і 9 поранені в області за добу

Сьогодні, 29 серпня російські військові вдарили по Дніпровському району Херсону, внаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Так, російські загарбники атакували з БпЛА Дніпровський район Херсону близько девʼятої ранку.

Зазначається, що під ворожий удар потрапив 66-річний чоловік. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Також дивіться: Росіяни дистанційно замінували дороги в житлових кварталах Херсону: вибухотехніки поліції знешкодили протипіхотні міни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Херсонщини за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Білозерка, Берислав, Козацьке, Новорайськ, Костирка, Олександрівка, Зимівник, Українка, Золота Балка, Ольгівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Львове, Бургунка, Вірівка, Широка Балка, Червоний Маяк, Раківка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Янтарне, Розлив, Ромашкове, Наддніпрянське, Шевченківка, Високе, Томина Балка та місто Херсон.

Читайте: Росія обстріляла медзаклад у Херсоні: загинула дівчина, поранено працівника (оновлено)

Повідомляється, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили Пункт Незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення", - додав Прокудін.

Також читайте: Рух трасою Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено. Причина - активність російських БпЛА