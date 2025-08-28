УКР
Росіяни дистанційно замінували дороги в житлових кварталах Херсону: вибухотехніки поліції знешкодили протипіхотні міни. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог дистанційно замінував дороги в житлових кварталах: вибухотехніки поліції Херсонщини знешкодили протипіхотні міни

"Окупаційні війська не припиняють терору проти мирного населення Херсона. Нещодавно ворог дистанційно замінував ділянки доріг та перехрестя в кількох районах", - ідеться в повідомленні.

Розкидали міни-пелюстки

Зазначається, що для чергового воєнного злочину росіяни вкотре використали протипіхотні міни типу "пелюстка". 

На місця замінувань вирушили вибухотехніки поліції Херсонщини.

За підтримки працівників патрульної поліції вони зібрали небезпечні знахідки та знешкодили.

Росіяни дистанційно мінують дороги у Херсоні
На то Трамп і дав прутню, Упродовж 200 днів часу, щоб убивав Українців!!
А гутеріаш, з усим ООН, про такі злочини прутіна в України, навіть ні пари з вуст!! Миротворці з ООН, за гроші від воєнного злочинця прутіна, мовчать!!!
28.08.2025 18:00 Відповісти
Якщо це не тероризм, то що це?
28.08.2025 19:54 Відповісти
 
 