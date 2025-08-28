1 415 2
Россияне дистанционно заминировали дороги в жилых кварталах Херсона: взрывотехники полиции обезвредили противопехотные мины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Враг дистанционно заминировал дороги в жилых кварталах: взрывотехники полиции Херсонщины обезвредили противопехотные мины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Оккупационные войска не останавливают террор против мирного населения Херсона. Недавно враг дистанционно заминировал участки дорог и перекрестки в нескольких районах", - говорится в сообщении.
Разбросали мины-лепестки
Отмечается, что для очередного военного преступления россияне в очередной раз использовали противопехотные мины типа "лепесток".
На места заминирования отправились взрывотехники полиции Херсонщины.
При поддержке сотрудников патрульной полиции они собрали опасные находки и обезвредили.
А гутеріаш, з усим ООН, про такі злочини прутіна в України, навіть ні пари з вуст!! Миротворці з ООН, за гроші від воєнного злочинця прутіна, мовчать!!!