Россияне дистанционно заминировали дороги в жилых кварталах Херсона: взрывотехники полиции обезвредили противопехотные мины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг дистанционно заминировал дороги в жилых кварталах: взрывотехники полиции Херсонщины обезвредили противопехотные мины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Оккупационные войска не останавливают террор против мирного населения Херсона. Недавно враг дистанционно заминировал участки дорог и перекрестки в нескольких районах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обстреляла медучреждение в Херсоне: погибла девушка, ранен работник (обновлено)

Разбросали мины-лепестки

Отмечается, что для очередного военного преступления россияне в очередной раз использовали противопехотные мины типа "лепесток".

На места заминирования отправились взрывотехники полиции Херсонщины.

При поддержке сотрудников патрульной полиции они собрали опасные находки и обезвредили.

Также смотрите: Россияне массово разбросали мины "лепесток" по Днепровскому району Херсона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









