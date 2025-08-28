РУС
Россияне дистанционно заминировали дороги в жилых кварталах Херсона: взрывотехники полиции обезвредили противопехотные мины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг дистанционно заминировал дороги в жилых кварталах: взрывотехники полиции Херсонщины обезвредили противопехотные мины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Оккупационные войска не останавливают террор против мирного населения Херсона. Недавно враг дистанционно заминировал участки дорог и перекрестки в нескольких районах", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обстреляла медучреждение в Херсоне: погибла девушка, ранен работник (обновлено)

Разбросали мины-лепестки

Отмечается, что для очередного военного преступления россияне в очередной раз использовали противопехотные мины типа "лепесток".

На места заминирования отправились взрывотехники полиции Херсонщины.

При поддержке сотрудников патрульной полиции они собрали опасные находки и обезвредили.

Также смотрите: Россияне массово разбросали мины "лепесток" по Днепровскому району Херсона, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Россияне дистанционно минируют дороги в Херсоне
Автор: 

минирование (1448) Нацполиция (16720) Херсон (3038) Херсонская область (5150) Херсонский район (542)
На то Трамп і дав прутню, Упродовж 200 днів часу, щоб убивав Українців!!
А гутеріаш, з усим ООН, про такі злочини прутіна в України, навіть ні пари з вуст!! Миротворці з ООН, за гроші від воєнного злочинця прутіна, мовчать!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 18:00 Ответить
Якщо це не тероризм, то що це?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:54 Ответить
 
 