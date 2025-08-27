Рух трасою Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено. Причина - активність російських БпЛА
Рух трасою М-14 Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через активність російських БпЛА тимчасово обмежено рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв", - зазначив він.
Нагадаємо, із 25 серпня 2025 року вздовж траси Херсон-Миколаїв зафіксовано високу активність російських дронів.
А в результаті ні нації, ні держави, ні етносу, і по дорогах уже полюють дрони
