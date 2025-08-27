УКР
Рух трасою Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено. Причина - активність російських БпЛА

На трасі Херсон Миколаїв обмежили рух через російські дрони

Рух трасою М-14 Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Через активність російських БпЛА тимчасово обмежено рух на трасі М-14 Херсон-Миколаїв", - зазначив він.

Нагадаємо, із 25 серпня 2025 року вздовж траси Херсон-Миколаїв зафіксовано високу активність російських дронів.

Читайте: РФ дронами паралізує трасу Херсон-Миколаїв, президент має скликати РНБО, - Ігор Луценко

Фламінго Фламінго Фламінго, гарантії безпеки, і небриті негої...

А в результаті ні нації, ні держави, ні етносу, і по дорогах уже полюють дрони

від кави в відні до Божевільного Макса 1 серіал
27.08.2025 12:01 Відповісти
нащо мені АІ чи медведчук якщо мій етнос знищено, націю знищено, державу повністю. І це сталось за 1 мить
27.08.2025 12:45 Відповісти
Так, а чому ти вирішив жалітися на знищення малих етносів у роісії нам українському сайті?
27.08.2025 14:29 Відповісти
Щосб мені здається, що це "тимчасово" на довго...
27.08.2025 12:22 Відповісти
Ти думаєш шо зеленский не знав шо робив коли арештував рахунки Порошенко - саме він і є найбільшим постачальником РЕБ та іншої протидроної техніки до ЗСУ - можно було прикрити одну з вайжливіших, для півдня артерій постачання. Все згідно плану патрушева.
27.08.2025 12:55 Відповісти
А де реби, де перехоплювачі? Де відповідь?
27.08.2025 13:01 Відповісти
 
 