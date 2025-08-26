РФ дронами паралізує трасу Херсон-Миколаїв, президент має скликати РНБО, - Ігор Луценко

Дорогу М-14 Херсон-Миколаїв визнано непроїзною через атаки російських дронів. Це основна транспортна артерія до Херсону.

Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому всьому мене, звісно, дивує запізнілість такої заяви. Вона сталася після того, як ввечері було уражено автівку з прокурорами, а вранці – машину з медиками. Але ці інциденти – далеко не перші, котрі сталися на цій трасі, росіяни до неї долітали і раніше.

Більше того: те, що росіяни перекриють цю трасу, було зрозуміло і очевидно. Просто з поганими новинами для начальства і для населення у нас традиція затягувати – що призводить до того, що справи робляться поганими настільки, що вже не можна замовчувати. Але хто відповість за жертви?" - наголосив він.

За словами Луценка, траса знаходиться за 20 км від російських позицій. Єдиною альтернативою є дорога через Музиківку на північ, що лише на 8 км далі за тою трасою, яку перекрили окупанти своїми безпілотниками.

Військовий зазначив, що дороги на десятки кілометрів вглибину вже перекриваються росіянами на Донбасі.

Ця небезпека формулюється так: дороги на десятки кілометрів вглибину або уже є, або скоро будуть непроїзними.

"Технологія дронів-камікадзе ще дуже далека від вичерпання, технічний прогрес продовжується, ємність акумуляторів, економність та автономність дронів поки що стабільно підвищуються. Тактичний радіус їх зростає.

Тому, приміром, скоро ми вже будемо перекривати сухопутний коридор на Крим. Вже зараз там успішно працюють мої друзі, котрі поки що беруть найжирніші цілі – вантажні поїзди, а далі у них їх довгі "руки" дійдуть і до автосполучення. На жаль, росіяни теж не сильно відстають, як ми бачимо по Херсону", - пояснив він.

Що пропонує Луценко

Проблема, за його словами, є комплексною та вимагає окремого засідання РНБО із президентом.

"По-перше, я б розібрався, чому найпередовіші технологічні рішення, котрі зараз є в Україні, на Херсоні розгорнуті так, як вони там розгорнуті. Чи сприяють цим передовим підрозділам у всьому, у чому треба і можна сприяти?

Та й взагалі слід оцінити потугу, котра виділена у оборону Херсона від дронів. Нехай Президент дізнається: який це відсоток солдат від того гарнізону, котрий прикриває Херсон? Який відсоток фінансування вони отримують і звідки? На що скаржаться?

Буде багато цікавого.

По-друге, я б запитав у військових, котрі мають компетенцію в сфері дронів, як взагалі нам слід організовувати оборону прифронтових міст. Хто має очолювати протидію основному засобу ураженню противника – дронам? Не хочу ображати інші роди військ, але це мають бути саме війська БПЛА, котрі володіють найкращими компетенціями у цій сфері і котрі власне зараз і мають очолювати ділянки фронту.

Щоб не ними командували малокомпетентні офіцери, а навпаки. Це ж не складно. Рівень розуміння сфери БПЛА можна вияснити, провівши 5 хвилин співбесіди з відповідними військовими посадовцями.

Нарешті, третє.

Слід терміново розробляти технологічні рішення. Щоб прифронтові міста вижили, нам необхідно виробити нові засоби і вже на базі їх формувати тактику дій військових", - зазначив він.

Луценко зауважив, що у боротьбі з шахедами наразі не видно системної роботи чиновників.

"Не видно, що вони засвоїли "шахедний" урок, коли ми надто пізно почали шукати протидію цим засобам, і до сих пір так і не сформували здатність держави завчасно реагувати на аналогічні проблеми. З шахедами зараз бореться громадська ініціатива, коаліція низових ініціатив від військових, волонтерів та виробників, котра ініціює зміни в "верхніх" органах управління. З дорогами в тилу, схоже, нам світить така сама доля.

Треба усвідомити – війну дронів виграє той, у кого кращий проти них захист. Тож слід зараз піднімати якомога більше шуму, щоб змусити чиновників зрозуміти цю істину і діяти, вже зараз", - підсумував він.

