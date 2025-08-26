УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12238 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини РФ блокує трасу Херсон-Миколаїв
2 740 22

РФ дронами паралізує трасу Херсон-Миколаїв, президент має скликати РНБО, - Ігор Луценко

Росіяни блокують ключову трасу на Херсон Що робити

Дорогу М-14 Херсон-Миколаїв визнано непроїзною через атаки російських дронів. Це основна транспортна артерія до Херсону.

Про це повідомив ексдепутат, ветеран українсько-російської війни, командир роти БПЛА Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому всьому мене, звісно, дивує запізнілість такої заяви. Вона сталася після того, як ввечері було уражено автівку з прокурорами, а вранці – машину з медиками. Але ці інциденти – далеко не перші, котрі сталися на цій трасі, росіяни до неї долітали і раніше.

Більше того: те, що росіяни перекриють цю трасу, було зрозуміло і очевидно. Просто з поганими новинами для начальства і для населення у нас традиція затягувати – що призводить до того, що справи робляться поганими настільки, що вже не можна замовчувати. Але хто відповість за жертви?" - наголосив він.

Читайте також: Понад 1600 осіб вже евакуювали з мікрорайону Корабел у Херсоні, - МВА

За словами Луценка, траса знаходиться за 20 км від російських позицій. Єдиною альтернативою є дорога через Музиківку на північ, що лише на 8 км далі за тою трасою, яку перекрили окупанти своїми безпілотниками.

Військовий зазначив, що дороги на десятки кілометрів вглибину вже перекриваються росіянами на Донбасі.

Ця небезпека формулюється так: дороги на десятки кілометрів вглибину або уже є, або скоро будуть непроїзними.

"Технологія дронів-камікадзе ще дуже далека від вичерпання, технічний прогрес продовжується, ємність акумуляторів, економність та автономність дронів поки що стабільно підвищуються. Тактичний радіус їх зростає.

Тому, приміром, скоро ми вже будемо перекривати сухопутний коридор на Крим. Вже зараз там успішно працюють мої друзі, котрі поки що беруть найжирніші цілі – вантажні поїзди, а далі у них їх довгі "руки" дійдуть і до автосполучення. На жаль, росіяни теж не сильно відстають, як ми бачимо по Херсону", - пояснив він.

Читайте: Готував прорив ДРГ Росії на правобережжя Херсонщини: СБУ затримала агента РФ. ФОТО

Що пропонує Луценко

Проблема, за його словами, є комплексною та вимагає окремого засідання РНБО із президентом.

"По-перше, я б розібрався, чому найпередовіші технологічні рішення, котрі зараз є в Україні, на Херсоні розгорнуті так, як вони там розгорнуті. Чи сприяють цим передовим підрозділам у всьому, у чому треба і можна сприяти?

Та й взагалі слід оцінити потугу, котра виділена у оборону Херсона від дронів. Нехай Президент дізнається: який це відсоток солдат від того гарнізону, котрий прикриває Херсон? Який відсоток фінансування вони отримують і звідки? На що скаржаться?

Буде багато цікавого.

По-друге, я б запитав у військових, котрі мають компетенцію в сфері дронів, як взагалі нам слід організовувати оборону прифронтових міст. Хто має очолювати протидію основному засобу ураженню противника – дронам? Не хочу ображати інші роди військ, але це мають бути саме війська БПЛА, котрі володіють найкращими компетенціями у цій сфері і котрі власне зараз і мають очолювати ділянки фронту.

Щоб не ними командували малокомпетентні офіцери, а навпаки. Це ж не складно. Рівень розуміння сфери БПЛА можна вияснити, провівши 5 хвилин співбесіди з відповідними військовими посадовцями.

Нарешті, третє.

Слід терміново розробляти технологічні рішення. Щоб прифронтові міста вижили, нам необхідно виробити нові засоби і вже на базі їх формувати тактику дій військових", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО

Луценко зауважив, що у боротьбі з шахедами наразі не видно системної роботи чиновників.

"Не видно, що вони засвоїли "шахедний" урок, коли ми надто пізно почали шукати протидію цим засобам, і до сих пір так і не сформували здатність держави завчасно реагувати на аналогічні проблеми. З шахедами зараз бореться громадська ініціатива, коаліція низових ініціатив від військових, волонтерів та виробників, котра ініціює зміни в "верхніх" органах управління. З дорогами в тилу, схоже, нам світить така сама доля.

Треба усвідомити – війну дронів виграє той, у кого кращий проти них захист. Тож слід зараз піднімати якомога більше шуму, щоб змусити чиновників зрозуміти цю істину і діяти, вже зараз", - підсумував він.

Читайте: Окупанти цілеспрямовано атакують трасу Херсон-Миколаїв: полюють на цивільні автівки. За добу ворог вдарив по критичній та соціальній інфраструктурі

Росіяни блокують ключову трасу на Херсон Що робити
Росіяни блокують ключову трасу на Херсон Що робити

Автор: 

Херсон (3570) Луценко Ігор (182) Херсонська область (6129) Херсонський район (535)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну, яка в задницю траса, коли зараз піар "Фламінго" важливіший...
показати весь коментар
26.08.2025 11:53 Відповісти
+12
Клован проведе засідання Ставки. І це буде як завжди потужно. Тому на покращення ситуації можна не розраховувати.
показати весь коментар
26.08.2025 11:55 Відповісти
+7
Всі траси у прифронтових містах мають бути закриті сітками з боків і зверху...це не 100% захист, але досить серйозний.
показати весь коментар
26.08.2025 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, яка в задницю траса, коли зараз піар "Фламінго" важливіший...
показати весь коментар
26.08.2025 11:53 Відповісти
Клован проведе засідання Ставки. І це буде як завжди потужно. Тому на покращення ситуації можна не розраховувати.
показати весь коментар
26.08.2025 11:55 Відповісти
Всі траси у прифронтових містах мають бути закриті сітками з боків і зверху...це не 100% захист, але досить серйозний.
показати весь коментар
26.08.2025 11:55 Відповісти
скликати й відправитися всім скопом захищати ту трасу,бо бездарі та трутні ні нащо не здатні,як би ще не було під кожним другим зради
показати весь коментар
26.08.2025 11:55 Відповісти
Нещодавно знайомий розказував що їздив на Суми, то там майже вся дорога сітками закрита, навіть відео прислав - все в сітках.
показати весь коментар
26.08.2025 11:55 Відповісти
А мали би бути у військових дрони для широко розпіареної антидронової боротьби.
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
прокурвори між Миколаївом та Херсоном УБД заробляли
показати весь коментар
26.08.2025 12:02 Відповісти
Чому гідрант вже не їде до Херсону? Тому що сцикотно.
показати весь коментар
26.08.2025 12:07 Відповісти
Після Ставки оголосять про майбутній потужний вересень
показати весь коментар
26.08.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 12:24 Відповісти
Схоже, ротний Ігор Луценко добре ситуаційно обізнаний , знає про що пише, і пише ще так, щоб не нашкодити нашим силам оборони.
Блокування транспортних артерій дронами - відома тактика, але, схоже, у цьому випадку мова йде про стратегічні наслідки, отже питання, згадані автором - рівня РНБО. Ті, кого це стосується, вочевидь зобовʼязані реагувати і реагувати швидко та ефективно. Якщо потрібні деталі, то мабуть доцільно звʼязатись з паном Ігорем напряму, щоб інформація не викривлялась.
показати весь коментар
26.08.2025 12:31 Відповісти
Схоже, ротний Луценко мав би вже перепробувати всі засоби докричатись і не отримав належної реакції. Все, що треба знати про нашу армію. Поки не вийдеш на публіку - нічого не зміниться.
показати весь коментар
26.08.2025 12:40 Відповісти
А воно Зельцману треба? Він черговий "відосік" записує...
показати весь коментар
26.08.2025 12:29 Відповісти
Та нафіг воно банді Єрмака-Зеленського-Міндіча треба.
Найкращий друг Зеленського - його головний ''гаманець'' - співвласник 95кварталу - Тімур Міндіч чітко сказав:
''- в рот я **** етіх украінцев''.
показати весь коментар
26.08.2025 12:38 Відповісти
Вже пару років я пишу тут на Цензорі, що потрібно зконцентруватись на прифронтовій і прикордонній логістиці кацапів до 200км, а не на далеких цілях, куди долітає незначний відсоток БПЛА і часто густо атака завершується лише кількома вибитими шибками на балконах в Мацкві. Менша відстань дозволить замістити паливо вибухівкою і збільшити потужність бойової частини БПЛА в рази, що зробить удари більш руйнівними. Перекриття постачання наступаючим ординцям повинно бути в пріорітеті і це аксіома затверджена воєнною історією. Вокзали, сортувальні станції, шляхопроводи, заправки, любі підприємства, цехи, СТО, шиномонтажі, склади, енергосистему, особливо енергетичну інфраструктуру залізниць потрібно виводити з ладу на глибину 200-300 км.
показати весь коментар
26.08.2025 12:42 Відповісти
ну хоче 🤡 зеленський здати і Південь остаточно , він гарантував це , ще у Стамбулі ...
показати весь коментар
26.08.2025 13:00 Відповісти
Саме для цього зеленский і заарештував рахунки Пороха - йього РЕБ та Айпетрі могли б блокувати такі напрямки дронів. Зате як раді ****...и-зелені - зеленский санкціонує Порошенко. Країна дебілів.
показати весь коментар
26.08.2025 13:03 Відповісти
керівництву Херсона та області треба частіше бувати в Херсоні, а ні жити в Миколаєві. Он Тука виступав, що Херсонські керманичі відмовились від безкоштовних сіток, а проводили тендер. Звісно, що безкоштовне не шелестить в кишені...
показати весь коментар
26.08.2025 13:05 Відповісти
Луценко зауважив, що у боротьбі з шахедами наразі не видно системної роботи чиновників. Джерело: https://censor.net/ua/n3570570, Я б провів перевірки чим вони взагалі займаються на так званій роботі отримуючи величезні зарплатні, й на мою думку опікуються у більшості своїй власним збагаченням.
показати весь коментар
26.08.2025 13:20 Відповісти
А у вас є Президент? де він взявся? Обісцянного недієздатного просроченого клоуна не пропонувати.
показати весь коментар
26.08.2025 13:35 Відповісти
 
 