обстрелы Херсонщины рф блокирует трассу Херсон-Николаев
2 230

РФ дронами парализует трассу Херсон-Николаев, президент должен созвать СНБО, - Игорь Луценко

Россияне блокируют ключевую трассу на Херсон Что делать

Дорога М-14 Херсон-Николаев признана непроездной из-за атак российских дронов. Это основная транспортная артерия в Херсон.

Об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во всем этом меня, конечно, удивляет запоздалость такого заявления. Оно произошло после того, как вечером была поражена машина с прокурорами, а утром - машина с медиками. Но эти инциденты - далеко не первые, которые произошли на этой трассе, россияне до нее долетали и раньше.

Более того: то, что россияне перекроют эту трассу, было понятно и очевидно. Просто с плохими новостями для начальства и для населения у нас традиция затягивать, что приводит к тому, что дела делаются плохими настолько, что уже нельзя замалчивать. Но кто ответит за жертвы?" - подчеркнул он.

Читайте также: Более 1600 человек уже эвакуировали из микрорайона Корабел в Херсоне, - МВА

По словам Луценко, трасса находится в 20 км от российских позиций. Единственной альтернативой является дорога через Музыковку на север, что лишь на 8 км дальше той трассы, которую перекрыли оккупанты своими беспилотниками.

Военный отметил, что дороги на десятки километров вглубь уже перекрываются россиянами на Донбассе.

Эта опасность формулируется так: дороги на десятки километров вглубь или уже есть, или скоро будут непроездными.

"Технология дронов-камикадзе еще очень далека от исчерпания, технический прогресс продолжается, емкость аккумуляторов, экономность и автономность дронов пока стабильно повышаются. Тактический радиус их растет.

Поэтому, например, скоро мы уже будем перекрывать сухопутный коридор на Крым. Уже сейчас там успешно работают мои друзья, которые пока берут самые жирные цели - грузовые поезда, а дальше у них их длинные "руки" дойдут и до автосообщения. К сожалению, россияне тоже не сильно отстают, как мы видим по Херсону", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты целенаправленно атакуют трассу Херсон-Николаев: охотятся на гражданские автомобили. За сутки враг нанес удары по критической и социальной инфраструктуре

Что предлагает Луценко

Проблема, по его словам, является комплексной и требует отдельного заседания СНБО с президентом.

"Во-первых, я бы разобрался, почему самые передовые технологические решения, которые сейчас есть в Украине, на Херсоне развернуты так, как они там развернуты. Способствуют ли этим передовым подразделениям во всем, в чем надо и можно способствовать?

Да и вообще следует оценить мощь, которая выделена в оборону Херсона от дронов. Пусть Президент узнает: какой это процент солдат от того гарнизона, который прикрывает Херсон? Какой процент финансирования они получают и откуда? На что жалуются?

Будет много интересного.

Во-вторых, я бы спросил у военных, которые имеют компетенцию в сфере дронов, как вообще нам следует организовывать оборону прифронтовых городов. Кто должен возглавлять противодействие основному средству поражения противника - дронам? Не хочу обижать другие рода войск, но это должны быть именно войска БПЛА, которые обладают лучшими компетенциями в этой сфере и которые собственно сейчас и должны возглавлять участки фронта.

Чтобы не ими командовали малокомпетентные офицеры, а наоборот. Это же не сложно. Уровень понимания сферы БПЛА можно выяснить, проведя 5 минут собеседования с соответствующими военными чиновниками.

Наконец, третье.

Следует срочно разрабатывать технологические решения. Чтобы прифронтовые города выжили, нам необходимо выработать новые средства и уже на базе их формировать тактику действий военных", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне оккупанты устраивают сафари на людей и животных. ВИДЕО

Луценко отметил, что в борьбе с шахедами пока не видно системной работы чиновников.

"Не видно, что они усвоили "шахедный" урок, когда мы слишком поздно начали искать противодействие этим средствам, и до сих пор так и не сформировали способность государства заблаговременно реагировать на аналогичные проблемы. С "шахедами" сейчас борется общественная инициатива, коалиция низовых инициатив от военных, волонтеров и производителей, которая инициирует изменения в "верхних" органах управления. С дорогами в тылу, похоже, нам светит такая же судьба.

Надо осознать - войну дронов выигрывает тот, у кого лучшая против них защита. Так что следует сейчас поднимать как можно больше шума, чтобы заставить чиновников понять эту истину и действовать уже сейчас", - подытожил он.

Смотрите: Оккупанты тренируют пилотов, сбросив гранату на мирного жителя, который выгуливал собаку на Херсонщине. ВИДЕО

Херсон (3023) Луценко Игорь (234) Херсонская область (5137) Херсонский район (526)
Ну, яка в задницю траса, коли зараз піар "Фламінго" важливіший...
26.08.2025 11:53
Клован проведе засідання Ставки. І це буде як завжди потужно. Тому на покращення ситуації можна не розраховувати.
26.08.2025 11:55
Всі траси у прифронтових містах мають бути закриті сітками з боків і зверху...це не 100% захист, але досить серйозний.
26.08.2025 11:55
Ну, яка в задницю траса, коли зараз піар "Фламінго" важливіший...
26.08.2025 11:53
Клован проведе засідання Ставки. І це буде як завжди потужно. Тому на покращення ситуації можна не розраховувати.
26.08.2025 11:55
Всі траси у прифронтових містах мають бути закриті сітками з боків і зверху...це не 100% захист, але досить серйозний.
26.08.2025 11:55
скликати й відправитися всім скопом захищати ту трасу,бо бездарі та трутні ні нащо не здатні,як би ще не було під кожним другим зради
26.08.2025 11:55
Нещодавно знайомий розказував що їздив на Суми, то там майже вся дорога сітками закрита, навіть відео прислав - все в сітках.
26.08.2025 11:55
А мали би бути у військових дрони для широко розпіареної антидронової боротьби.
26.08.2025 12:22
прокурвори між Миколаївом та Херсоном УБД заробляли
26.08.2025 12:02
Чому гідрант вже не їде до Херсону? Тому що сцикотно.
26.08.2025 12:07
Після Ставки оголосять про майбутній потужний вересень
26.08.2025 12:22
26.08.2025 12:24
Схоже, ротний Ігор Луценко добре ситуаційно обізнаний , знає про що пише, і пише ще так, щоб не нашкодити нашим силам оборони.
Блокування транспортних артерій дронами - відома тактика, але, схоже, у цьому випадку мова йде про стратегічні наслідки, отже питання, згадані автором - рівня РНБО. Ті, кого це стосується, вочевидь зобовʼязані реагувати і реагувати швидко та ефективно. Якщо потрібні деталі, то мабуть доцільно звʼязатись з паном Ігорем напряму, щоб інформація не викривлялась.
26.08.2025 12:31
Схоже, ротний Луценко мав би вже перепробувати всі засоби докричатись і не отримав належної реакції. Все, що треба знати про нашу армію. Поки не вийдеш на публіку - нічого не зміниться.
26.08.2025 12:40
А воно Зельцману треба? Він черговий "відосік" записує...
26.08.2025 12:29
Та нафіг воно банді Єрмака-Зеленського-Міндіча треба.
Найкращий друг Зеленського - його головний ''гаманець'' - співвласник 95кварталу - Тімур Міндіч чітко сказав:
''- в рот я **** етіх украінцев''.
26.08.2025 12:38
Вже пару років я пишу тут на Цензорі, що потрібно зконцентруватись на прифронтовій і прикордонній логістиці кацапів до 200км, а не на далеких цілях, куди долітає незначний відсоток БПЛА і часто густо атака завершується лише кількома вибитими шибками на балконах в Мацкві. Менша відстань дозволить замістити паливо вибухівкою і збільшити потужність бойової частини БПЛА в рази, що зробить удари більш руйнівними. Перекриття постачання наступаючим ординцям повинно бути в пріорітеті і це аксіома затверджена воєнною історією. Вокзали, сортувальні станції, шляхопроводи, заправки, любі підприємства, цехи, СТО, шиномонтажі, склади, енергосистему, особливо енергетичну інфраструктуру залізниць потрібно виводити з ладу на глибину 200-300 км.
26.08.2025 12:42
ну хоче 🤡 зеленський здати і Південь остаточно , він гарантував це , ще у Стамбулі ...
26.08.2025 13:00
Саме для цього зеленский і заарештував рахунки Пороха - йього РЕБ та Айпетрі могли б блокувати такі напрямки дронів. Зате як раді ****...и-зелені - зеленский санкціонує Порошенко. Країна дебілів.
26.08.2025 13:03
керівництву Херсона та області треба частіше бувати в Херсоні, а ні жити в Миколаєві. Он Тука виступав, що Херсонські керманичі відмовились від безкоштовних сіток, а проводили тендер. Звісно, що безкоштовне не шелестить в кишені...
26.08.2025 13:05
Луценко зауважив, що у боротьбі з шахедами наразі не видно системної роботи чиновників. Джерело: https://censor.net/ua/n3570570, Я б провів перевірки чим вони взагалі займаються на так званій роботі отримуючи величезні зарплатні, й на мою думку опікуються у більшості своїй власним збагаченням.
26.08.2025 13:20
 
 