РФ дронами парализует трассу Херсон-Николаев, президент должен созвать СНБО, - Игорь Луценко

Дорога М-14 Херсон-Николаев признана непроездной из-за атак российских дронов. Это основная транспортная артерия в Херсон.

Об этом сообщил экс-депутат, ветеран украинско-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во всем этом меня, конечно, удивляет запоздалость такого заявления. Оно произошло после того, как вечером была поражена машина с прокурорами, а утром - машина с медиками. Но эти инциденты - далеко не первые, которые произошли на этой трассе, россияне до нее долетали и раньше.

Более того: то, что россияне перекроют эту трассу, было понятно и очевидно. Просто с плохими новостями для начальства и для населения у нас традиция затягивать, что приводит к тому, что дела делаются плохими настолько, что уже нельзя замалчивать. Но кто ответит за жертвы?" - подчеркнул он.

По словам Луценко, трасса находится в 20 км от российских позиций. Единственной альтернативой является дорога через Музыковку на север, что лишь на 8 км дальше той трассы, которую перекрыли оккупанты своими беспилотниками.

Военный отметил, что дороги на десятки километров вглубь уже перекрываются россиянами на Донбассе.

Эта опасность формулируется так: дороги на десятки километров вглубь или уже есть, или скоро будут непроездными.

"Технология дронов-камикадзе еще очень далека от исчерпания, технический прогресс продолжается, емкость аккумуляторов, экономность и автономность дронов пока стабильно повышаются. Тактический радиус их растет.

Поэтому, например, скоро мы уже будем перекрывать сухопутный коридор на Крым. Уже сейчас там успешно работают мои друзья, которые пока берут самые жирные цели - грузовые поезда, а дальше у них их длинные "руки" дойдут и до автосообщения. К сожалению, россияне тоже не сильно отстают, как мы видим по Херсону", - пояснил он.

Что предлагает Луценко

Проблема, по его словам, является комплексной и требует отдельного заседания СНБО с президентом.

"Во-первых, я бы разобрался, почему самые передовые технологические решения, которые сейчас есть в Украине, на Херсоне развернуты так, как они там развернуты. Способствуют ли этим передовым подразделениям во всем, в чем надо и можно способствовать?

Да и вообще следует оценить мощь, которая выделена в оборону Херсона от дронов. Пусть Президент узнает: какой это процент солдат от того гарнизона, который прикрывает Херсон? Какой процент финансирования они получают и откуда? На что жалуются?

Будет много интересного.

Во-вторых, я бы спросил у военных, которые имеют компетенцию в сфере дронов, как вообще нам следует организовывать оборону прифронтовых городов. Кто должен возглавлять противодействие основному средству поражения противника - дронам? Не хочу обижать другие рода войск, но это должны быть именно войска БПЛА, которые обладают лучшими компетенциями в этой сфере и которые собственно сейчас и должны возглавлять участки фронта.

Чтобы не ими командовали малокомпетентные офицеры, а наоборот. Это же не сложно. Уровень понимания сферы БПЛА можно выяснить, проведя 5 минут собеседования с соответствующими военными чиновниками.

Наконец, третье.

Следует срочно разрабатывать технологические решения. Чтобы прифронтовые города выжили, нам необходимо выработать новые средства и уже на базе их формировать тактику действий военных", - отметил он.

Луценко отметил, что в борьбе с шахедами пока не видно системной работы чиновников.

"Не видно, что они усвоили "шахедный" урок, когда мы слишком поздно начали искать противодействие этим средствам, и до сих пор так и не сформировали способность государства заблаговременно реагировать на аналогичные проблемы. С "шахедами" сейчас борется общественная инициатива, коалиция низовых инициатив от военных, волонтеров и производителей, которая инициирует изменения в "верхних" органах управления. С дорогами в тылу, похоже, нам светит такая же судьба.

Надо осознать - войну дронов выигрывает тот, у кого лучшая против них защита. Так что следует сейчас поднимать как можно больше шума, чтобы заставить чиновников понять эту истину и действовать уже сейчас", - подытожил он.

