Движение по трассе Херсон-Николаев временно ограничено. Причина - активность российских БПЛА
Движение по трассе М-14 Херсон-Николаев временно ограничено.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за активности российских БПЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев", - отметил он.
Напомним, с 25 августа 2025 года вдоль трассы Херсон-Николаев зафиксирована высокая активность российских дронов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в результаті ні нації, ні держави, ні етносу, і по дорогах уже полюють дрони
від кави в відні до Божевільного Макса 1 серіал