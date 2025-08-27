РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11146 посетителей онлайн
Новости рф блокирует трассу Херсон-Николаев
767 4

Движение по трассе Херсон-Николаев временно ограничено. Причина - активность российских БПЛА

На трассе Херсон-Николаев ограничили движение из-за российских дронов

Движение по трассе М-14 Херсон-Николаев временно ограничено.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за активности российских БПЛА временно ограничено движение на трассе М-14 Херсон-Николаев", - отметил он.

Напомним, с 25 августа 2025 года вдоль трассы Херсон-Николаев зафиксирована высокая активность российских дронов.

Читайте: РФ дронами парализует трассу Херсон-Николаев, президент должен созвать СНБО, - Игорь Луценко

Автор: 

обстрел (29176) Херсон (3029) Херсонская область (5145) Херсонский район (533)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фламінго Фламінго Фламінго, гарантії безпеки, і небриті негої...

А в результаті ні нації, ні держави, ні етносу, і по дорогах уже полюють дрони

від кави в відні до Божевільного Макса 1 серіал
показать весь комментарий
27.08.2025 12:01 Ответить
Вимагай у ведмедчука, шоб вставив тобі якісний ШІ, цей якийсь кривуватий
показать весь комментарий
27.08.2025 12:04 Ответить
нащо мені АІ чи медведчук якщо мій етнос знищено, націю знищено, державу повністю. І це сталось за 1 мить
показать весь комментарий
27.08.2025 12:45 Ответить
Щосб мені здається, що це "тимчасово" на довго...
показать весь комментарий
27.08.2025 12:22 Ответить
 
 