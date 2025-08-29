Утром россияне убили мужчину в Херсоне, еще 2 человека погибли и 9 ранены в области за сутки

Сегодня, 29 августа российские военные ударили по Днепровскому району Херсона, в результате чего есть погибший.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, российские захватчики атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона около девяти утра.

Отмечается, что под вражеский удар попал 66-летний мужчина. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Обстрелы Херсонщины за сутки

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Станислав, Белозерка, Берислав, Казацкое, Новорайск, Костырка, Александровка, Зимовник, Украинка, Золотая Балка, Ольговка, Тягинка, Одрадокаменка, Николаевка, Львове, Бургунка, Вировка, Широкая Балка, Красный Маяк, Раковка, Понятовка, Никольское, Антоновка, Софиевка, Днепровское, Кизомыс, Приднепровское, Янтарное, Разлив, Ромашково, Надднепрянское, Шевченковка, Высокое, Томина Балка и город Херсон.

Сообщается, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали Пункт Несокрушимости, хозяйственную постройку, частный гараж и автомобили.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 9 - получили ранения", - добавил Прокудин.

