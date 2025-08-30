Окупанти вбили одну людину і п’ятьох поранили протягом дня на Херсонщині

Упродовж дня 30 серпня російські війська продовжували атакувати Херсон та Херсонську область, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними прокуратури, війська РФ здійснили атаки на Херсонщину із застосуванням артилерійських систем та дронів різних типів.



Станом на 20:00 підтверджено, що одна людина загинула, пʼятеро – зазнали поранень.



Удень російські військові обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок удару поблизу одного з кафе загинув чоловік 1951 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили дроном по цивільній автівці біля Осокорівки на Херсонщині: постраждала вагітна та чоловік

Крім того, четверо цивільних дістали поранення у різних районах обласного центру.

Ще один постраждалий зафіксований у селі Дудчани.