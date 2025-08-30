УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9800 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
175 1

Окупанти вбили одну людину і п’ятьох поранили протягом дня на Херсонщині

Обстріл Херсону

Упродовж дня 30 серпня російські війська продовжували атакувати Херсон та Херсонську область, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними прокуратури, війська РФ здійснили атаки на Херсонщину із застосуванням артилерійських систем та дронів різних типів.

Станом на 20:00 підтверджено, що одна людина загинула, пʼятеро – зазнали поранень.

Удень російські військові обстріляли центральну частину Херсону. Внаслідок удару поблизу одного з кафе загинув чоловік 1951 року народження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили дроном по цивільній автівці біля Осокорівки на Херсонщині: постраждала вагітна та чоловік

Крім того, четверо цивільних дістали поранення у різних районах обласного центру.

Ще один постраждалий зафіксований у селі Дудчани.

Автор: 

обстріл (30586) Херсон (3587) Херсонська область (6152) Бериславський район (124) Херсонський район (552) Дудчани (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.08.2025 21:09 Відповісти
 
 