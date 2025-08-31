В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 29-30 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 636 уникальных целей противника.

В частности, среди пораженных целей врага:

146 единиц личного состава, из которых 70 - ликвидировано;

20 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;

10 артиллерийских систем, 2 танка и 3 единицы бронетехники.

Кроме этого, уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 9 точек вылета операторов БпЛА.

Всего в течение августа (01-30.08) уничтожено/поражено 22046 целей, из которых 5132 - личный состав противника.

