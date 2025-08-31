РУС
Новости Группировка Сил беспилотных операций
549 5

В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 29-30 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 636 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей врага:

  • 146 единиц личного состава, из которых 70 - ликвидировано;
  • 20 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;
  • 10 артиллерийских систем, 2 танка и 3 единицы бронетехники.

Кроме этого, уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 9 точек вылета операторов БпЛА.

Всего в течение августа (01-30.08) уничтожено/поражено 22046 целей, из которых 5132 - личный состав противника.

поражение целей врага
Фото: Источник

Смотрите также: За сутки Силы беспилотных систем поразили 818 целей россиян. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (4010) уничтожение (7790) Силы беспилотных систем (215)
Ото хлопці шо джіхадомобіях рассекають, на лодках, з кулеметів стріляють, оцє життя, оце так драйв.
31.08.2025 04:23 Ответить
Ворожі крила-74..добре..
31.08.2025 05:34 Ответить
"очі і крила - хробачий жах"!
31.08.2025 05:58 Ответить
навіть коли і не вразили з гуком, а змусили хробачню залізти в нори і там хвилин з 10 нюхати український чернозем? - то наш танчик вже поїхав.
можливо просто шукаю позитив, але шукаю...
31.08.2025 06:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/30/7528606/ Біля Добропілля ЗСУ відсікли "клешні" росіян, групи окупантів відрізані - ОСУВ "Дніпро"
31.08.2025 07:01 Ответить
 
 