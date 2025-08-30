За сутки Силы беспилотных систем поразили 818 целей россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 28-29 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 818 уникальных целей врага.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

164 единицы личного состава, из которых 86 - ликвидировано;

37 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;

16 артиллерийских систем, 2 танка и 12 единиц бронетехники.

Кроме того, уничтожено 90 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА.

Всего в течение августа (01-29.08) уничтожено/поражено 21411 целей, из которых 4986 - личный состав противника.

