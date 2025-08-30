За сутки Силы беспилотных систем поразили 818 целей россиян. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 28-29 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 818 уникальных целей врага.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 164 единицы личного состава, из которых 86 - ликвидировано;
- 37 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;
- 16 артиллерийских систем, 2 танка и 12 единиц бронетехники.
Кроме того, уничтожено 90 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА.
Всего в течение августа (01-29.08) уничтожено/поражено 21411 целей, из которых 4986 - личный состав противника.
тож чекаємо на нові діпстрайки уламками.
не їсти ж те, що виросло на кацапському непохованому лайні - то лисам і мишам...
"коли наші їдуть не від фронта, а ближчє до нього картоплю там викопати?"
то треба не мати клепки ні в голові і ніде, що би таких намагатися захопити.
чим більше ЗСУ розчетвертують кацапні на українських полях, тим менше з того людям їсти..
з тебе шахматіст як з буби верховний - обидва на ход назад дивитесь,
а не 3 вперед.