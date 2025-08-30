РУС
Новости Группировка Сил беспилотных операций
1 061 9

За сутки Силы беспилотных систем поразили 818 целей россиян. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 28-29 августа подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 818 уникальных целей врага.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

  • 164 единицы личного состава, из которых 86 - ликвидировано;
  • 37 единиц автомобильной техники и 27 мотоциклов;
  • 16 артиллерийских систем, 2 танка и 12 единиц бронетехники.

поражение

Кроме того, уничтожено 90 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 16 точек вылета операторов БпЛА.

Всего в течение августа (01-29.08) уничтожено/поражено 21411 целей, из которых 4986 - личный состав противника.

Смотрите также: За сутки Силы беспилотных систем поразили 712 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (4006) уничтожение (7783) Силы беспилотных систем (213)
https://defence-ua.com/news/jak_za_chotiri_dni_sbu_rozchistili_shljah_dlja_ukrajinskih_dalekobijnih_droniv_vibivajuchi_rls_sistemi_ppo_ta_reb-20043.html за чотири дні Служба Безпеки України уразила одразу десять російських систем протиповітряної оборони, одну радіоелектронної боротьби та п'ять радіолокаційних систем. І це серйозні успіхи, які ослаблять можливості щодо протидії далекобійним ударним БПЛА.
тож чекаємо на нові діпстрайки уламками.
30.08.2025 02:56 Ответить
прийдеться таки Україні зерно в Канаді закупати.
не їсти ж те, що виросло на кацапському непохованому лайні - то лисам і мишам...
30.08.2025 04:43 Ответить
Какое зерно ? Боты уже новости не читают и коментять свой контент
30.08.2025 05:46 Ответить
як там там казав Бобиренко?
"коли наші їдуть не від фронта, а ближчє до нього картоплю там викопати?"
то треба не мати клепки ні в голові і ніде, що би таких намагатися захопити.
30.08.2025 05:53 Ответить
Бот тут новость про нанесении ударов по врагу , какое зерно с Канады, какая картошка )
30.08.2025 06:08 Ответить
так і яж по ударам ЗСУ по кацапні, ботяра...
чим більше ЗСУ розчетвертують кацапні на українських полях, тим менше з того людям їсти..
з тебе шахматіст як з буби верховний - обидва на ход назад дивитесь,
а не 3 вперед.
30.08.2025 06:12 Ответить
це не означяє, що не треба лупашити кацапню - лупашити щє потужніже, просто не їсти з того...
30.08.2025 06:17 Ответить
Бити так, щоб у кожного москаля виникло нестримне бажання пустити собі кулю в черепок.
30.08.2025 09:55 Ответить
 
 