За добу Сили безпілотних систем уразили 818 цілей росіян. ІНФОГРАФІКА

Впродовж доби 28-29 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 818 унікальних цілей ворога.

Зокрема, серед уражених цілей:

164 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;

37 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;

16 артилерійських систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.

Крім того, знищено 90 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього протягом серпня (01–29.08) знищено/уражено 21411 цілей, з яких 4986 – особовий склад противника.

