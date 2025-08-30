За добу Сили безпілотних систем уразили 818 цілей росіян. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 28-29 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 818 унікальних цілей ворога.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 164 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;
- 37 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
- 16 артилерійських систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.
Крім того, знищено 90 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.
Всього протягом серпня (01–29.08) знищено/уражено 21411 цілей, з яких 4986 – особовий склад противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тож чекаємо на нові діпстрайки уламками.
не їсти ж те, що виросло на кацапському непохованому лайні - то лисам і мишам...
"коли наші їдуть не від фронта, а ближчє до нього картоплю там викопати?"
то треба не мати клепки ні в голові і ніде, що би таких намагатися захопити.
чим більше ЗСУ розчетвертують кацапні на українських полях, тим менше з того людям їсти..
з тебе шахматіст як з буби верховний - обидва на ход назад дивитесь,
а не 3 вперед.