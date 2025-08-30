УКР
Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
За добу Сили безпілотних систем уразили 818 цілей росіян. ІНФОГРАФІКА

Впродовж доби 28-29 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 818 унікальних цілей ворога. 

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

  • 164 одиниці особового складу, з яких 86 – ліквідовано;
  • 37 одиниць автомобільної техніки та 27 мотоциклів;
  • 16 артилерійських систем, 2 танки та 12 одиниць бронетехніки.

Крім того, знищено 90 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього протягом серпня (01–29.08) знищено/уражено 21411 цілей, з яких 4986 – особовий склад противника.

https://defence-ua.com/news/jak_za_chotiri_dni_sbu_rozchistili_shljah_dlja_ukrajinskih_dalekobijnih_droniv_vibivajuchi_rls_sistemi_ppo_ta_reb-20043.html за чотири дні Служба Безпеки України уразила одразу десять російських систем протиповітряної оборони, одну радіоелектронної боротьби та п'ять радіолокаційних систем. І це серйозні успіхи, які ослаблять можливості щодо протидії далекобійним ударним БПЛА.
тож чекаємо на нові діпстрайки уламками.
показати весь коментар
30.08.2025 02:56 Відповісти
прийдеться таки Україні зерно в Канаді закупати.
не їсти ж те, що виросло на кацапському непохованому лайні - то лисам і мишам...
показати весь коментар
30.08.2025 04:43 Відповісти
Какое зерно ? Боты уже новости не читают и коментять свой контент
показати весь коментар
30.08.2025 05:46 Відповісти
як там там казав Бобиренко?
"коли наші їдуть не від фронта, а ближчє до нього картоплю там викопати?"
то треба не мати клепки ні в голові і ніде, що би таких намагатися захопити.
показати весь коментар
30.08.2025 05:53 Відповісти
Бот тут новость про нанесении ударов по врагу , какое зерно с Канады, какая картошка )
показати весь коментар
30.08.2025 06:08 Відповісти
так і яж по ударам ЗСУ по кацапні, ботяра...
чим більше ЗСУ розчетвертують кацапні на українських полях, тим менше з того людям їсти..
з тебе шахматіст як з буби верховний - обидва на ход назад дивитесь,
а не 3 вперед.
показати весь коментар
30.08.2025 06:12 Відповісти
це не означяє, що не треба лупашити кацапню - лупашити щє потужніже, просто не їсти з того...
показати весь коментар
30.08.2025 06:17 Відповісти
 
 