Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 29-30 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 636 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей ворога:
- 146 одиниць особового складу, з яких 70 – ліквідовано;
- 20 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
- 10 артилерійських систем, 2 танки та 3 одиниці бронетехніки.
Окрім цього, знищено 96 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 9 точок вильоту операторів БпЛА.
Всього протягом серпня (01–30.08) знищено/уражено 22046 цілей, з яких 5132 – особовий склад противника.
