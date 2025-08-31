УКР
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 29-30 серпня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 636 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей ворога:

  • 146 одиниць особового складу, з яких 70 – ліквідовано;
  • 20 одиниць автомобільної техніки та 30 мотоциклів;
  • 10 артилерійських систем, 2 танки та 3 одиниці бронетехніки.

Окрім цього, знищено 96 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 9 точок вильоту операторів БпЛА.

Всього протягом серпня (01–30.08) знищено/уражено 22046 цілей, з яких 5132 – особовий склад противника.

ураження цілей ворога
Фото: Джерело

ліквідація (4399) знищення (8108) Сили безпілотних систем (219)
