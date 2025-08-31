Массированная атака дронами в Одесской области: повреждены энергетические объекты, более 29 тысяч человек остались без света
В ночь на 31 августа войска РФ атаковали ударными беспилотниками Одесский район. В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего пострадал Черноморск и его окрестности. Из-за разрушений без электроснабжения остаются более 29 тысяч абонентов. Критическая инфраструктура работает от генераторов, восстановительные работы уже начаты.
Кроме того, подверглись повреждениям частные дома и административные помещения. В нескольких местах возникли пожары, которые оперативно потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем человеке.
Над ликвидацией последствий атаки работают аварийные и коммунальные службы.
