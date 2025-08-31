1 121 2
Масована атака дронами на Одещині: пошкоджено енергетичні об’єкти, понад 29 тисяч людей без світла
У ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше постраждав Чорноморськ та його околиці. Через руйнування без електропостачання залишаються понад 29 тисяч абонентів. Критична інфраструктура працює від генераторів, відновлювальні роботи вже розпочато.
Окрім того, зазнали пошкоджень приватні будинки та адміністративні приміщення. У кількох місцях виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину.
Над ліквідацією наслідків атаки працюють аварійні та комунальні служби.
