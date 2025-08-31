УКР
Масована атака дронами на Одещині: пошкоджено енергетичні об’єкти, понад 29 тисяч людей без світла

пожежа

У ніч на 31 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками Одеський район. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше постраждав Чорноморськ та його околиці. Через руйнування без електропостачання залишаються понад 29 тисяч абонентів. Критична інфраструктура працює від генераторів, відновлювальні роботи вже розпочато.

Окрім того, зазнали пошкоджень приватні будинки та адміністративні приміщення. У кількох місцях виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють аварійні та комунальні служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Херсон: поранено чоловіка

обстріл (30603) Одеська область (3453) енергетика (2667)
А скільки абонентів без світла в рашці?Отож(((Так і воює Україна : купа правил,моральних пересторог,зі страхом когось не розчарувати(
31.08.2025 08:19 Відповісти
Війна в одні ворота,дохлих свинособак можна не рахувати-це призначений утиль..
31.08.2025 09:01 Відповісти
 
 