Новости Подрыв на мине
798 4

Возле Одессы торговое судно подорвалось на взрывчатке: экипаж не пострадал

Минирование Черного моря

В Черном море недалеко от побережья Одессы гражданское торговое судно наткнулось на неустановленное взрывное устройство.

Об этом сообщил Суспільному представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, никто из экипажа не пострадал. Судно осматривают специалисты, и есть вероятность, что оно сможет продолжить движение самостоятельно.

Как отмечается, речь идет о сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза. Инцидент произошел утром 31 августа возле порта Черноморск. По данным источников, под судном сдетонировала неразорвавшаяся часть сбитого накануне дрона-камикадзе.

Балкер, построенный в 1988 году, имеет длину 95 м, ширину 16 м и грузоподъемность 3 376 тонн. На момент аварии судно шло без груза. Несмотря на взрыв, корпус остался целым, пробоину экипаж затянул самостоятельно, утечки воды не зафиксировано.

Автор: 

Наслідки московської війни проти України, з 2014 року!
31.08.2025 12:45 Ответить
Одеському порту наступила кабзда.
31.08.2025 13:15 Ответить
хтось профукав диверсію
31.08.2025 13:21 Ответить
Міни будуть спливати в Чорному Морі ще років 30 , якщо не розмінують. В Варні з двох сторін форватер був замінован під час другої війни до 1968 року. Потім розмінували тральщики СССР . В порт Варна суда ходили строго по форватеру.
31.08.2025 13:28 Ответить
 
 