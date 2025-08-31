Возле Одессы торговое судно подорвалось на взрывчатке: экипаж не пострадал

В Черном море недалеко от побережья Одессы гражданское торговое судно наткнулось на неустановленное взрывное устройство.

Об этом сообщил Суспільному представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, никто из экипажа не пострадал. Судно осматривают специалисты, и есть вероятность, что оно сможет продолжить движение самостоятельно.

Как отмечается, речь идет о сухогрузе NS PRIDE под флагом Белиза. Инцидент произошел утром 31 августа возле порта Черноморск. По данным источников, под судном сдетонировала неразорвавшаяся часть сбитого накануне дрона-камикадзе.

Балкер, построенный в 1988 году, имеет длину 95 м, ширину 16 м и грузоподъемность 3 376 тонн. На момент аварии судно шло без груза. Несмотря на взрыв, корпус остался целым, пробоину экипаж затянул самостоятельно, утечки воды не зафиксировано.

