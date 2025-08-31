Біля Одеси торговельне судно підірвалося на вибухівці: екіпаж не постраждав

У Чорному морі неподалік узбережжя Одеси цивільне торговельне судно натрапило на невстановлений вибуховий пристрій.

Про це повідомив Суспільному речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ніхто з екіпажу не постраждав. Судно оглядають фахівці, і є ймовірність, що воно зможе продовжити рух самостійно.

Як зазначається, йдеться про суховантаж NS PRIDE під прапором Белізу. Інцидент стався вранці 31 серпня біля порту Чорноморськ. За даними джерел, під судном здетонувала нерозірвана частина збитого напередодні дрона-камікадзе.

Балкер, побудований у 1988 році, має довжину 95 м, ширину 16 м і вантажність 3 376 тонн. На момент аварії судно йшло без вантажу. Попри вибух, корпус залишився цілим, пробоїну екіпаж затягнув самостійно, витоку води не зафіксовано.

