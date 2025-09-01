ВМС об ударах по Крыму: "Прореживание плотности ПВО - задача номер один"

В оккупированном Крыму нанесены удары по ряду критически важных объектов российской системы противовоздушной обороны и радарного наблюдения.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, беспилотники атаковали радиолокационный комплекс, антенну радиотелескопа РТ-70, систему спутниковой навигации "ГЛОНАСС", а также радары из состава ПВО С-400. Пораженные средства обеспечивали прикрытие военных баз, Крымского моста и другой инфраструктуры РФ.

"Прореживание плотности ПВО - задача номер один, потому что пока оно существует, выполнять другие миссии сложно. Россияне пытаются компенсировать потери, но восстановление таких систем является очень дорогим и сложным", - отметил Плетенчук.

