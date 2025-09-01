РУС
ВМС об ударах по Крыму: "Прореживание плотности ПВО - задача номер один"

плетенчук

В оккупированном Крыму нанесены удары по ряду критически важных объектов российской системы противовоздушной обороны и радарного наблюдения.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, беспилотники атаковали радиолокационный комплекс, антенну радиотелескопа РТ-70, систему спутниковой навигации "ГЛОНАСС", а также радары из состава ПВО С-400. Пораженные средства обеспечивали прикрытие военных баз, Крымского моста и другой инфраструктуры РФ.

"Прореживание плотности ПВО - задача номер один, потому что пока оно существует, выполнять другие миссии сложно. Россияне пытаются компенсировать потери, но восстановление таких систем является очень дорогим и сложным", - отметил Плетенчук.

Напомним, бойцы ГУР поразили радиолокационные станции и другие цели россиян в оккупированном Крыму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ГУР МО поразили дорогостоящий российский радиолокационный комплекс 91Н6Е в Крыму. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1512) Крым (26458) ПВО (3056)
Я так розумію - стоїть завдання вибити ППО орків щоб можна було ф-16 підтримувати наступ ЗСУ в Криму? Чи це відволікаючий маневр, ввести ворога в оману?
01.09.2025 10:39 Ответить
Це те ж саме, що і фінансування будівництва 2 корветів в Турції вже під час широкомасштабної війни. Який в цьому сенс? Безсенсові дії, які пожирають величезні ресурси. Якщо ви не плануєте наступ на Крим, то подавляти ппо і берегову охорону щоб що?
01.09.2025 10:51 Ответить
ППО без радарів сліпе . А як бачимо на відео то українські БПЛА доволі не пагано працують у Криму
01.09.2025 10:48 Ответить
Як ця доволі "непогана робота українських бпла" допоможе втримати умовний Покровськ?
01.09.2025 10:53 Ответить
Фронт Покровськом не обмежується
01.09.2025 11:09 Ответить
Тим більше. Як допоможе? Ну хоч якесь притомне пояснення?
01.09.2025 11:13 Ответить
 
 