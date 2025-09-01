ВМС про удари по Криму: "Проріджування щільності ППО - завдання номер один"

В окупованому Криму завдано ударів по низці критично важливих об’єктів російської системи протиповітряної оборони та радарного спостереження.

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, безпілотники атакували радіолокаційний комплекс, антену радіотелескопа РТ-70, систему супутникової навігації "ГЛОНАСС", а також радари зі складу ППО С-400. Уражені засоби забезпечували прикриття військових баз, Кримського мосту та іншої інфраструктури РФ.

"Проріджування щільності ППО - завдання номер один, бо поки воно існує, виконувати інші місії складно. Росіяни намагаються компенсувати втрати, але відновлення таких систем є дуже дорогим і складним", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму.

