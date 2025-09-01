УКР
Знищення ворожої техніки в Криму
ВМС про удари по Криму: "Проріджування щільності ППО - завдання номер один"

В окупованому Криму завдано ударів по низці критично важливих об’єктів російської системи протиповітряної оборони та радарного спостереження.

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, безпілотники атакували радіолокаційний комплекс, антену радіотелескопа РТ-70, систему супутникової навігації "ГЛОНАСС", а також радари зі складу ППО С-400. Уражені засоби забезпечували прикриття військових баз, Кримського мосту та іншої інфраструктури РФ.

"Проріджування щільності ППО - завдання номер один, бо поки воно існує, виконувати інші місії складно. Росіяни намагаються компенсувати втрати, але відновлення таких систем є дуже дорогим і складним", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, бійці ГУР уразили радіолокаційні станції та інші цілі росіян в окупованому Криму. 

Топ коментарі
+1
Я так розумію - стоїть завдання вибити ППО орків щоб можна було ф-16 підтримувати наступ ЗСУ в Криму? Чи це відволікаючий маневр, ввести ворога в оману?
показати весь коментар
01.09.2025 10:39 Відповісти
Це те ж саме, що і фінансування будівництва 2 корветів в Турції вже під час широкомасштабної війни. Який в цьому сенс? Безсенсові дії, які пожирають величезні ресурси. Якщо ви не плануєте наступ на Крим, то подавляти ппо і берегову охорону щоб що?
показати весь коментар
01.09.2025 10:51 Відповісти
Вибач - якщо людині очі виколоть - багато вона "навоює"? А радари - це "очі" ППО....
показати весь коментар
01.09.2025 11:46 Відповісти
ППО без радарів сліпе . А як бачимо на відео то українські БПЛА доволі не пагано працують у Криму
показати весь коментар
01.09.2025 10:48 Відповісти
Як ця доволі "непогана робота українських бпла" допоможе втримати умовний Покровськ?
показати весь коментар
01.09.2025 10:53 Відповісти
Фронт Покровськом не обмежується
показати весь коментар
01.09.2025 11:09 Відповісти
Тим більше. Як допоможе? Ну хоч якесь притомне пояснення?
показати весь коментар
01.09.2025 11:13 Відповісти
Спеціальний репортаж для розумово відсталих, таких як Ігор Климчук #581263 :
Знищення радарів засрашинців дозволяє:
1. засліпити майже всі типи ЗРК (обмежена кількість з них має власні засоби виявлення) і як наслідок:
2. з меншими втратами на етапі перетину кордону проводити нальоти БПЛА на оперативні та стратегічні цілі засрашинців (знищення складів, знищення НПЗ, знищення підстанцій - це все напряму впливає на здатність супротивника підтримувати "тиск" на фронті - бо фізично падають спроможності підвозу/постачання БК, ПММ і особового складу);
3. розвалити систему раннього виявлення та попередження в засрашинців (що іноді виключає навіть стрілкову протидію нальотам БПЛА на ті ж НПЗ);
4. використовувати тактичну авіацію підтримки військ (пуски ракет "повітря-поверхня", "розумних бомб" типу JBU-37 і інших видів КАБ-ів) - що дозволяє суттєво покращити протидію "м'ясним" навалам - під Добропіллям "зрізали" виступ якраз завдяки подавленню місцевого ППО і участі тактичної авівації ЗСУ.

Але ти, провокаторчик Ігоряша, продовжуй ставити дебільні запитання, продовжуй. Нам тут навіть цікаво, до якої ще дрисні в них ти доберешся.
показати весь коментар
01.09.2025 11:46 Відповісти
Ломоносов, у свій час, так пояснював закон збереження матерії: "Ежели от одной вещи что-то отнимется - то к другой прибавится...".
Пояснюю "на пальцях": радар - складна і дороговартісна система озброєння, як у закупівлі чи виготовленні складових, так і в остаточній збірці. Тому вони мають обмежену кількість у військах. Якщо в одному місці радар знищено - треба щось робить... Або залишать "дірку" в обороні того об"єкта, який він прикривав, або везти з тилу, оголяючи ППО якогось умовного НПЗ чи збройового заводу, або знімать під умовним "Покровськом", або спішно виготовлять новий...
Виготовлення нового - дороге задоволення, яке коштує як грошових коштів, так і часу, та кваліфікованої робочої сили...
Зняття з тилового об"єкту - оголення його ППО. А це полегшить роботу наших БПЛА дальньої дії...
Зняття з-під "Покровська" полегшить роботу нашої авіації на лінії фронту...
Надіюсь, пояснив детально?
показати весь коментар
01.09.2025 11:59 Відповісти
Може б виносити ППО в зоні бойових дій? Щоб орки боялись бомбити кабами наші війська?
показати весь коментар
01.09.2025 11:30 Відповісти
А вам хтось сказав, що в зоні бойових дій не виноситься ППО? Ви конкретніше кажіть, бо якісь у вас питання гнилі. Майже як у ігоряши, он, вище.

ППО (і радари в першу чергу) виносяться скрізь, де до їх можуть "дістати". Новина не про те, що "от тільки в Криму...". А про те, що "навіть в Криму". Бо Крим - це фактично величезна військова база, яка є основою всього південного та південно-східного фронту кацапів. Ешелонована оборона (і наземна, і ППО) половини фронту, аж до Донецька включно - спирається в т.ч. на Крим. І якщо в Криму луплять ППО, то це дозволяє ЗСУ краще керувати фронтом, планувати інші операції, застосовувати більш вільно тактичну авіацію, більш вільно використовувати "великі крила" БПЛА для тактичної та оперативної розвідки (і, як наслідок, краще контролювати/знищувати всі логістичні знаряддя кацапів) тощо.
показати весь коментар
01.09.2025 11:54 Відповісти
Я про задіяні ресурси. Виносити ППО в Керчі - ціль - знищення мосту.
Виносити ппо в Севастополі - ціль - знищення військово-морської бази орків.
Після таких дій повинна бути атака для досягнення цілі. Всіма засобами. Інакше орки натягнуть ппо туди зонову.
Просто від не**й делать задіяти ресурси - то якась херня.
показати весь коментар
01.09.2025 12:12 Відповісти
Треба все робити для того, щоб кацапи ставали сліпими та глухими і в нас все для цього є. Слава УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
01.09.2025 11:16 Відповісти
 
 