Спецназовцы ГУР МО поразили дорогостоящий российский радиолокационный комплекс 91Н6Е в Крыму. ВИДЕО

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

"Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - добавили разведчики.

Напомним, украинские разведчики также поразили ракетоноситель "Буян-М" в ходе операции в Азовском море.

