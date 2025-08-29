РУС
Спецназовцы ГУР МО поразили дорогостоящий российский радиолокационный комплекс 91Н6Е в Крыму. ВИДЕО

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

"Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - добавили разведчики.

Напомним, украинские разведчики также поразили ракетоноситель "Буян-М" в ходе операции в Азовском море.

Читайте: ССО нанесли удар по логистической системе армии РФ в аннексированном Крыму. ФОТО

Зеленський виконує Оманські домовленності.
29.08.2025 10:35 Ответить
Такий комплекс коштує більше лярда баксів. Це ***** його попросив уразити?
29.08.2025 10:40 Ответить
У Гондурасі подорожчали помідори!
29.08.2025 11:06 Ответить
не факт що взагалі влучили.
щось цей дрон аж занадто нестабільний в польоті
29.08.2025 10:46 Ответить
з права видно кацапів, які по колу пускали двох барашків. Коли вони побачили/почули бпла, почали стрілти і налякали барашків.
29.08.2025 10:52 Ответить
 
 