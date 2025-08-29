Спецназовцы ГУР МО поразили дорогостоящий российский радиолокационный комплекс 91Н6Е в Крыму. ВИДЕО
В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.
"Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" - похоже, это фиаско. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается", - добавили разведчики.
Напомним, украинские разведчики также поразили ракетоноситель "Буян-М" в ходе операции в Азовском море.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щось цей дрон аж занадто нестабільний в польоті