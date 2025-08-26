РУС
2 476 4

ССО нанесли удар по логистической системе армии РФ в аннексированном Крыму. ФОТО

В аннексированном Крыму атакованы объекты логистики российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Сил специальных операций.

"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на ВОТ АР Крым, в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ", - говорится в сообщении.

По данным крымских телеграм-каналов, взрывы прогремели в Джанкое и Красногвардейском районе.

Телеграм-канал "Крымский ветер" предположил, что под удар могла попасть нефтебаза возле железнодорожной станции и железнодорожная инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Логистика РФ в оккупированном Крыму нарушена: ССО провели операцию возле станции "Джанкой". ФОТО

Удары в Крыму
Крым (26455) Силы специальных операций (53)
показать весь комментарий
26.08.2025 12:09 Ответить
Можна відправити наших адептів з УПЦМП на «захист НПЗ».
показать весь комментарий
26.08.2025 12:28 Ответить
хай ходют !
показать весь комментарий
26.08.2025 12:34 Ответить
"Дієвий захист"!
показать весь комментарий
26.08.2025 13:10 Ответить
 
 