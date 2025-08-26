2 476 4
ССО нанесли удар по логистической системе армии РФ в аннексированном Крыму. ФОТО
В аннексированном Крыму атакованы объекты логистики российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Сил специальных операций.
"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на ВОТ АР Крым, в результате чего, были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ", - говорится в сообщении.
По данным крымских телеграм-каналов, взрывы прогремели в Джанкое и Красногвардейском районе.
Телеграм-канал "Крымский ветер" предположил, что под удар могла попасть нефтебаза возле железнодорожной станции и железнодорожная инфраструктура.
