ССО завдали удару по логістичній системі армії РФ в анексованому Криму. ФОТО

В анексованому Криму атаковано об'єкти логістики російських окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим, в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними кримських телеграм-каналів, вибухи пролунали у Джанкої та Красногвардійському районі.

Телеграм-канал "Кримський вітер" припустив, що під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції та залізнична інфраструктура.

