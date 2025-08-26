2 917 4
ССО завдали удару по логістичній системі армії РФ в анексованому Криму. ФОТО
В анексованому Криму атаковано об'єкти логістики російських окупантів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.
"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим, в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ", - йдеться в повідомленні.
За даними кримських телеграм-каналів, вибухи пролунали у Джанкої та Красногвардійському районі.
Телеграм-канал "Кримський вітер" припустив, що під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції та залізнична інфраструктура.
