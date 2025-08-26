УКР
ССО завдали удару по логістичній системі армії РФ в анексованому Криму. ФОТО

В анексованому Криму атаковано об'єкти логістики російських окупантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим, в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ",  - йдеться в повідомленні.

За даними кримських телеграм-каналів, вибухи пролунали у Джанкої та Красногвардійському районі.

Телеграм-канал "Кримський вітер" припустив, що під удар могла потрапити нафтобаза біля залізничної станції та залізнична інфраструктура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Логістику РФ в окупованому Криму порушено: ССО провели операцію біля станції "Джанкой". ФОТО

Удари у Криму
Крим (14222) Сили спеціальних операцій (53)
26.08.2025 12:09 Відповісти
Можна відправити наших адептів з УПЦМП на «захист НПЗ».
26.08.2025 12:28 Відповісти
хай ходют !
26.08.2025 12:34 Відповісти
"Дієвий захист"!
26.08.2025 13:10 Відповісти
 
 