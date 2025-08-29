УКР
Спецпризначенці ГУР МО уразили дороговартісний російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е у Криму. ВIДЕО

У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль ― російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "тріумф".

"Черговий "тріумф" загарбників на півострові "осліп" ― схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - додали розвідники.

Нагадаємо, українські розвідники також уразили ракетоносій "Буян-М" у ході операції в Азовському морі.

Читайте: ССО завдали удару по логістичній системі армії РФ в анексованому Криму. ФОТО

Зеленський виконує Оманські домовленності.
29.08.2025 10:35 Відповісти
Такий комплекс коштує більше лярда баксів. Це ***** його попросив уразити?
29.08.2025 10:40 Відповісти
У Гондурасі подорожчали помідори!
29.08.2025 11:06 Відповісти
не факт що взагалі влучили.
щось цей дрон аж занадто нестабільний в польоті
29.08.2025 10:46 Відповісти
з права видно кацапів, які по колу пускали двох барашків. Коли вони побачили/почули бпла, почали стрілти і налякали барашків.
29.08.2025 10:52 Відповісти
 
 