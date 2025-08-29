Спецпризначенці ГУР МО уразили дороговартісний російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е у Криму. ВIДЕО
У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території тимчасово окупованого Криму ворожу дороговартісну ціль ― російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "тріумф".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.
"Черговий "тріумф" загарбників на півострові "осліп" ― схоже, це фіаско. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває", - додали розвідники.
Нагадаємо, українські розвідники також уразили ракетоносій "Буян-М" у ході операції в Азовському морі.
щось цей дрон аж занадто нестабільний в польоті