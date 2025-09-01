Дрон РФ в Херсоне атаковал автомобиль полиции: ранены трое правоохранителей

31 августа российские войска атаковали служебный автомобиль полицейских в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в области, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, беспилотник попал в авто во время патрулирования жилых кварталов. В результате удара водитель потерял управление, и машина врезалась в дерево.

Трое правоохранителей в возрасте 23, 25 и 42 года получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, контузии, ушибы и ссадины. Автомобиль подвергся повреждениям.

