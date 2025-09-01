РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9746 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
382 4

Дрон РФ в Херсоне атаковал автомобиль полиции: ранены трое правоохранителей

поліція

31 августа российские войска атаковали служебный автомобиль полицейских в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в области, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, беспилотник попал в авто во время патрулирования жилых кварталов. В результате удара водитель потерял управление, и машина врезалась в дерево.

Трое правоохранителей в возрасте 23, 25 и 42 года получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, контузии, ушибы и ссадины. Автомобиль подвергся повреждениям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дроном машину на Сумщине: ранена женщина, она в тяжелом состоянии

Автор: 

Нацполиция (16724) Херсон (3047) дроны (4517) Херсонская область (5164) Херсонский район (550)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не попью коХве сьогодні..У Херсоні ними всі генделики засижені...
показать весь комментарий
01.09.2025 11:49 Ответить
Сподіваюсь Люди не постраждали...
показать весь комментарий
01.09.2025 11:55 Ответить
Якійсь час не братимуть хабарів
показать весь комментарий
01.09.2025 11:57 Ответить
по своїм спяну влупили?
показать весь комментарий
01.09.2025 12:23 Ответить
 
 