УКР
346 4

Дрон РФ у Херсоні атакував авто поліції: поранено трьох правоохоронців

поліція

31 серпня російські війська атакували службовий автомобіль поліцейських у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в області, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, безпілотник влучив у авто під час патрулювання житлових кварталів. Внаслідок удару водій втратив керування, і машина врізалася у дерево.

Троє правоохоронців віком 23, 25 та 42 роки отримали мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії, забої та садна. Автомобіль зазнав пошкоджень.

Автор: 

Нацполіція (15449) Херсон (3595) дрони (5392) Херсонська область (6161) Херсонський район (559)
Коментувати
Не попью коХве сьогодні..У Херсоні ними всі генделики засижені...
01.09.2025 11:49 Відповісти
Сподіваюсь Люди не постраждали...
01.09.2025 11:55 Відповісти
Якійсь час не братимуть хабарів
01.09.2025 11:57 Відповісти
по своїм спяну влупили?
01.09.2025 12:23 Відповісти
 
 