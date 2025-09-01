346 4
Дрон РФ у Херсоні атакував авто поліції: поранено трьох правоохоронців
31 серпня російські війська атакували службовий автомобіль поліцейських у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в області, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, безпілотник влучив у авто під час патрулювання житлових кварталів. Внаслідок удару водій втратив керування, і машина врізалася у дерево.
Троє правоохоронців віком 23, 25 та 42 роки отримали мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії, забої та садна. Автомобіль зазнав пошкоджень.
