Дрон РФ у Херсоні атакував авто поліції: поранено трьох правоохоронців

31 серпня російські війська атакували службовий автомобіль поліцейських у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в області, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, безпілотник влучив у авто під час патрулювання житлових кварталів. Внаслідок удару водій втратив керування, і машина врізалася у дерево.

Троє правоохоронців віком 23, 25 та 42 роки отримали мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії, забої та садна. Автомобіль зазнав пошкоджень.

