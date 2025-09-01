УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Сумщини
311 2

Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено жінку, вона у важкому стані

дрон з вибухівкою

Пізно ввечері 31 серпня ворожий дрон влучив у цивільне авто у Білопільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждала 41-річна місцева жителька.

"Жінку з пораненнями доставили до лікарні, вона перебуває у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував цивільного на мопеді на Сумщині

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Автор: 

обстріл (30628) Сумська область (4184) дрони (5392) Сумський район (391) Білопілля (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1n4veqi/uj26_beaver_drones_operated_by_prymary_gur_mo_in/ Дроны UJ-26 Beaver, управляемые PRYMARY GUR MO в Крыму, поразили радар Утес-Т, радиотелескоп РТ-70, комплекс Глонасс в куполе, береговой радар Мыс-М1 и радар ПВО С-400.
показати весь коментар
01.09.2025 08:47 Відповісти
В самому Білопіллі кацапи вже на повну ведуть дронами полювання за людьми , але в новинах про це не скажуть
показати весь коментар
01.09.2025 09:24 Відповісти
 
 