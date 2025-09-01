311 2
Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено жінку, вона у важкому стані
Пізно ввечері 31 серпня ворожий дрон влучив у цивільне авто у Білопільській громаді на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждала 41-річна місцева жителька.
"Жінку з пораненнями доставили до лікарні, вона перебуває у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар01.09.2025 08:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар01.09.2025 09:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль