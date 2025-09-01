Рашисти атакували дроном автівку на Сумщині: поранено жінку, вона у важкому стані

Пізно ввечері 31 серпня ворожий дрон влучив у цивільне авто у Білопільській громаді на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждала 41-річна місцева жителька.

"Жінку з пораненнями доставили до лікарні, вона перебуває у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.