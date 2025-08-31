УКР
Ворог атакував цивільного на мопеді на Сумщині

Удар РФ по Сумщині

Сьогодні, 31 серпня, російські війська у Шосткинському районі Сумської області атакували цивільного, коли він їхав на мопеді.

Про це повідомив начальник ОВА олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сталося це близько півтори години тому у Хутір-Михайлівській громаді. 64-річний чоловік отримав травми", - йдться в повідомленні.

Також зазначається, що через загрозу повторних ударів медики не могли одразу дістатися до місця події. Чоловік виїхав їм назустріч. Зараз він перебуває в лікарні, йому надають допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: один поранений, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури і транспортні засоби. ФОТОрепортаж

обстріл (30603) Сумська область (4180) Шосткинський район (79)
..якби у "цивільного на мопеді" був законний, безгеморОйний-безпроблЕмний доступ до, навіть, мисливської зброї, його шанси на виживання, певно, було би вище.. але в "країні мрії" Зєлєнскага зброя є, у більшості, у бандюків, чиновників, депутан, безполЄзних мусорів та прочих силовиків (особливо, коли їх послуги так потрібні) та свити Найвеличнівшивого і його дефективних манагерів.. часто усе перелічене одне й те саме...
і тільки не розказуйте, що отримати і, особливо, утрИмувати зброю, коли в ній є нагальна потреба, звичАйному Громадянину - "це так просто"... для мусорів-чиновників татар-овців - це червона ганчірка для бика... чи ослаблений олень у стаді для зграї вовків...
показати весь коментар
31.08.2025 12:34 Відповісти
 
 