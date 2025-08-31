Ворог атакував цивільного на мопеді на Сумщині

Сьогодні, 31 серпня, російські війська у Шосткинському районі Сумської області атакували цивільного, коли він їхав на мопеді.

Про це повідомив начальник ОВА олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Сталося це близько півтори години тому у Хутір-Михайлівській громаді. 64-річний чоловік отримав травми", - йдться в повідомленні.

Також зазначається, що через загрозу повторних ударів медики не могли одразу дістатися до місця події. Чоловік виїхав їм назустріч. Зараз він перебуває в лікарні, йому надають допомогу.

