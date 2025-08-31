199 1
Ворог атакував цивільного на мопеді на Сумщині
Сьогодні, 31 серпня, російські війська у Шосткинському районі Сумської області атакували цивільного, коли він їхав на мопеді.
Про це повідомив начальник ОВА олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Сталося це близько півтори години тому у Хутір-Михайлівській громаді. 64-річний чоловік отримав травми", - йдться в повідомленні.
Також зазначається, що через загрозу повторних ударів медики не могли одразу дістатися до місця події. Чоловік виїхав їм назустріч. Зараз він перебуває в лікарні, йому надають допомогу.
і тільки не розказуйте, що отримати і, особливо, утрИмувати зброю, коли в ній є нагальна потреба, звичАйному Громадянину - "це так просто"... для мусорів-чиновників татар-овців - це червона ганчірка для бика... чи ослаблений олень у стаді для зграї вовків...