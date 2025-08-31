Враг атаковал гражданского на мопеде в Сумской области

Сегодня, 31 августа, российские войска в Шосткинском районе Сумской области атаковали гражданского, когда он ехал на мопеде.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Произошло это около полутора часов назад в Хутор-Михайловской громаде. 64-летний мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за угрозы повторных ударов медики не могли сразу добраться до места происшествия. Мужчина выехал им навстречу. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают помощь.

