Враг атаковал гражданского на мопеде в Сумской области

Удар РФ по Сумской области

Сегодня, 31 августа, российские войска в Шосткинском районе Сумской области атаковали гражданского, когда он ехал на мопеде.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Произошло это около полутора часов назад в Хутор-Михайловской громаде. 64-летний мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за угрозы повторных ударов медики не могли сразу добраться до места происшествия. Мужчина выехал им навстречу. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один раненый, поврежден объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства. ФОТОрепортаж

..якби у "цивільного на мопеді" був законний, безгеморОйний-безпроблЕмний доступ до, навіть, мисливської зброї, його шанси на виживання, певно, було би вище.. але в "країні мрії" Зєлєнскага зброя є, у більшості, у бандюків, чиновників, депутан, безполЄзних мусорів та прочих силовиків (особливо, коли їх послуги так потрібні) та свити Найвеличнівшивого і його дефективних манагерів.. часто усе перелічене одне й те саме...
і тільки не розказуйте, що отримати і, особливо, утрИмувати зброю, коли в ній є нагальна потреба, звичАйному Громадянину - "це так просто"... для мусорів-чиновників татар-овців - це червона ганчірка для бика... чи ослаблений олень у стаді для зграї вовків...
31.08.2025 12:34 Ответить
Скількох би жінок та чоловіків не просто б згвалтували чи розстріляли,якби ті мали зброю на руках(відповідно ,скільки б москалів ще додалося до того мільйона вже здохлих(((
31.08.2025 13:02 Ответить
 
 