Враг атаковал гражданского на мопеде в Сумской области
Сегодня, 31 августа, российские войска в Шосткинском районе Сумской области атаковали гражданского, когда он ехал на мопеде.
Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Произошло это около полутора часов назад в Хутор-Михайловской громаде. 64-летний мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за угрозы повторных ударов медики не могли сразу добраться до места происшествия. Мужчина выехал им навстречу. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают помощь.
і тільки не розказуйте, що отримати і, особливо, утрИмувати зброю, коли в ній є нагальна потреба, звичАйному Громадянину - "це так просто"... для мусорів-чиновників татар-овців - це червона ганчірка для бика... чи ослаблений олень у стаді для зграї вовків...