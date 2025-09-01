РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10639 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
260 2

Рашисты атаковали дроном автомобиль в Сумской области: ранена женщина, она в тяжелом состоянии

дрон со взрывчаткой

Поздно вечером 31 августа вражеский дрон попал в гражданское авто в Белопольской громаде на Сумщине.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадала 41-летняя местная жительница.

"Женщину с ранениями доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал гражданского на мопеде на Сумщине

Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

обстрел (29296) Сумская область (3622) дроны (4517) Сумский район (385) Белополье (25)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1n4veqi/uj26_beaver_drones_operated_by_prymary_gur_mo_in/ Дроны UJ-26 Beaver, управляемые PRYMARY GUR MO в Крыму, поразили радар Утес-Т, радиотелескоп РТ-70, комплекс Глонасс в куполе, береговой радар Мыс-М1 и радар ПВО С-400.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:47 Ответить
В самому Білопіллі кацапи вже на повну ведуть дронами полювання за людьми , але в новинах про це не скажуть
показать весь комментарий
01.09.2025 09:24 Ответить
 
 