Рашисты атаковали дроном автомобиль в Сумской области: ранена женщина, она в тяжелом состоянии
Поздно вечером 31 августа вражеский дрон попал в гражданское авто в Белопольской громаде на Сумщине.
Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадала 41-летняя местная жительница.
"Женщину с ранениями доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
