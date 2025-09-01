Рашисты атаковали дроном автомобиль в Сумской области: ранена женщина, она в тяжелом состоянии

Поздно вечером 31 августа вражеский дрон попал в гражданское авто в Белопольской громаде на Сумщине.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадала 41-летняя местная жительница.

"Женщину с ранениями доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.