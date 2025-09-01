Ирландия закрыла ряд компаний, привлекавших миллиарды для российских банков, - СВР

В Ирландии принудительно ликвидировали ряд компаний, ранее привлекавших миллиарды долларов для российских банков и госкорпораций.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Как отмечается, основанием для ликвидации стало то, что после начала полномасштабной войны против Украины местные управленцы массово вышли из советов директоров, и компании остались без руководства.

Среди закрытых структур - VTB Eurasia, которая разместила облигации на $2,25 млрд для ВТБ; Transregional Capital, кредитовавшая Транскапиталбанк, внесенный в санкционный список OFAC; Sovcom Capital, эмитент облигаций Совкомбанка на $600 млн, и OIM ABS, дочерняя структура Qiwi Bank.

В СВР добавляют, что закрытие коснулось также инфраструктурных гигантов. RZD Capital, созданная для финансирования РЖД, разместила бумаги на $6,7 млрд. Без "ирландской дочки" остался и ВЭБ: его VEB Finance привлекла $30 млрд через облигации.