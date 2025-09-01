Ірландія закрила низку компаній, що залучали мільярди для російських банків, - СЗР

В Ірландії примусово ліквідували низку компаній, що раніше залучали мільярди доларів для російських банків і держкорпорацій.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, підставою для ліквідації стало те, що після початку повномасштабної війни проти України місцеві управлінці масово вийшли з рад директорів, і компанії залишилися без керівництва.

З-поміж закритих структур – VTB Eurasia, яка розмістила облігації на $2,25 млрд для ВТБ; Transregional Capital, що кредитувала Транскапіталбанк, внесений до санкційного списку OFAC; Sovcom Capital, емітент облігацій Совкомбанку на $600 млн, та OIM ABS, дочірня структура Qiwi Bank.

У СЗР додають, що закриття торкнулося також інфраструктурних гігантів. RZD Capital, створена для фінансування РЖД, розмістила папери на $6,7 млрд. Без "ірландської дочки" залишився і ВЕБ: його VEB Finance залучила $30 млрд через облігації.