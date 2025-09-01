На Херсонщине зафиксированы случаи убийств гражданских после похищений оккупантами, - ГВА

В Скадовской громаде Херсонщины задокументировано не менее пяти случаев, когда похищенные российскими военными гражданские были найдены мертвыми с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщил начальник Скадовской городской военной администрации Сергей Кухта в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения счет похищенных жителей громады идет на сотни.

Одним из известных случаев стала гибель местной активистки Татьяны Мудренко, которую после похищения нашли повешенной возле здания суда. По словам родных, ее пытали, а в свидетельстве о смерти указана механическая асфиксия.

Многих задержанных оккупанты пытали в фильтрационных пунктах, расположенных в помещениях суда и полиции Скадовска. Там применяли избиения, электрошок, плоскогубцы, ядовитые инъекции и психологическое давление. Жертвами пыток становились как представители власти и активисты, так и обычные жители громады.

