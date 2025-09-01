РУС
На Херсонщине зафиксированы случаи убийств гражданских после похищений оккупантами, - ГВА

В Скадовской громаде Херсонщины задокументировано не менее пяти случаев, когда похищенные российскими военными гражданские были найдены мертвыми с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщил начальник Скадовской городской военной администрации Сергей Кухта в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения счет похищенных жителей громады идет на сотни.

Одним из известных случаев стала гибель местной активистки Татьяны Мудренко, которую после похищения нашли повешенной возле здания суда. По словам родных, ее пытали, а в свидетельстве о смерти указана механическая асфиксия.

Многих задержанных оккупанты пытали в фильтрационных пунктах, расположенных в помещениях суда и полиции Скадовска. Там применяли избиения, электрошок, плоскогубцы, ядовитые инъекции и психологическое давление. Жертвами пыток становились как представители власти и активисты, так и обычные жители громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует самые циничные методы, - Лубинец обратился к правоохранителям по поводу создания россиянами "каталога" украинских детей

як так....катували та вбили...якось не по методички місцевої ухилянтської спильноти...яка розказує що воювати вони не будуть а приде русня то втечуть за кордон...
показать весь комментарий
01.09.2025 15:33 Ответить
Орда катує всіх без винятку. Взагалі всіх. Вони і своїх завжди катують, не говорячи про викрадених українцях
показать весь комментарий
01.09.2025 15:43 Ответить
Після шатлів, тобто після 24.02. таке творилось по всій Херсонщині. І досі зараз про багатьох інформації немає, де зникли
показать весь комментарий
01.09.2025 16:00 Ответить
..ну не знаю.... бо як дебілу-мародеруТрумпу, його баригам-Вітькам і закордонним трумпоїдам так і місцевим какаразніцам-хотьпаржОм й досі якось пофігу чи пролягатиме кордон по лінії 2013го чи по Дніпру..
показать весь комментарий
01.09.2025 16:04 Ответить
 
 