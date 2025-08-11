РФ использует самые циничные методы, - Лубинец обратился к правоохранителям по поводу создания россиянами "каталога" украинских детей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы из-за "банка данных" украинских детей, который создали российские оккупанты.
Об этом он сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает свою геноцидную политику против украинского народа и использует для этого самые циничные методы. Это, в частности, незаконное усыновление детей с временно оккупированных территорий Украины, которое имело место еще с 2014 года и может продолжаться до сих пор", - сообщил омбудсмен.
Он отметил, что недавно был обнаружен онлайн-ресурс оккупантов, на котором можно "выбрать" себе украинского ребенка с ВОТ по описанию.
"Как будто это не люди, а товар", - написал уполномоченный.
Лубинец направил письма в правоохранительные органы для надлежащего реагирования, указав на нарушение прав детей и признаки торговли людьми.
"Украина делает все возможное, чтобы вернуть всех украинских детей. Это вопрос их жизни и безопасности. Мы рассчитываем на решительную поддержку международного сообщества ради спасения детей", - подчеркнул омбудсмен.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные силы запустили в интернете "каталог" с украинскими детьми, похищенными из Луганщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль