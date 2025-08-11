РФ використовує найцинічніші методи, - Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей

Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів через "банк даних" українських дітей, який створили російські окупанти.

Про це він повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує свою геноцидну політику проти українського народу і використовує для цього найцинічніші методи. Це, зокрема, незаконне усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України, яке мало місце ще з 2014 року і може продовжуватися дотепер", - повідомив омбудсмен.

Він зазначив, що нещодавно було виявлено онлайн-ресурс окупантів, на якому можна "обрати" собі українську дитину з ТОТ за описом.

"Наче це не люди, а товар", - написав уповноважений.

Лубінець скерував листи до правоохоронних органів задля належного реагування, вказавши на порушення прав дітей та ознаки торгівлі людьми.

"Україна робить усе можливе, щоб повернути всіх українських дітей. Це питання їхнього життя та безпеки. Ми розраховуємо на рішучу підтримку міжнародної спільноти заради порятунку дітей", - наголосив омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні сили запустили в інтернеті "каталог" з українськими дітьми, викраденими з Луганщини.

