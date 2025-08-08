Окупанти створили онлайн-каталог понад сотні викрадених дітей з Луганщини - з фото та описом "характеру". ФОТОрепортаж
Російські окупаційні сили запустили в інтернеті каталог з українськими дітьми, викраденими з Луганщини.
Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
На сайті так званого "Міністерства освіти і науки ЛНР" розміщені їхні фото та описи характеру: "Вони описують дітей як товар: "слухняна", "спокійна" тощо. Уявіть лише - ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", - наголосив Кулеба.
За його словами, більшість дітей у каталозі народилися на Луганщині ще до її окупації та мали українське громадянство. Частині з них окупанти видали російські документи, щоб легалізувати викрадення, а батьків деяких - вбили.
"Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського "міністерства освіти". Вся доказова база їхніх злочинів - прямо на їхніх офіційних ресурсах", - додав він.
