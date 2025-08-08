УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12855 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрадення дітей Росією
2 124 7

Окупанти створили онлайн-каталог понад сотні викрадених дітей з Луганщини - з фото та описом "характеру". ФОТОрепортаж

Російські окупаційні сили запустили в інтернеті каталог з українськими дітьми, викраденими з Луганщини.

Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Росія опублікувала онлайн-каталог викрадених дітей з Луганщини

На сайті так званого "Міністерства освіти і науки ЛНР" розміщені їхні фото та описи характеру: "Вони описують дітей як товар: "слухняна", "спокійна" тощо. Уявіть лише - ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити", - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маму із п’ятьма дітьми повернули з окупованого Криму: жінка стикалася з погрозами від рашистів

Росія опублікувала онлайн-каталог викрадених дітей з Луганщини
Росія опублікувала онлайн-каталог викрадених дітей з Луганщини

За його словами, більшість дітей у каталозі народилися на Луганщині ще до її окупації та мали українське громадянство. Частині з них окупанти видали російські документи, щоб легалізувати викрадення, а батьків деяких - вбили.

"Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського "міністерства освіти". Вся доказова база їхніх злочинів - прямо на їхніх офіційних ресурсах", - додав він.

Росія опублікувала онлайн-каталог викрадених дітей з Луганщини

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розбещував сусідську дівчинку з 11 років, а з 13 - ґвалтував: у Києві 39-річного чоловіка засуджено до 15 років, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

діти (5246) викрадення (829) росія (67097) Луганська область (4914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мончені мразі.
показати весь коментар
08.08.2025 10:32 Відповісти
Йр.
показати весь коментар
08.08.2025 10:41 Відповісти
Викрадення, прутнем та тютіною, дітей з України, починаючи з 2014 року, є підтвердженням їх злочину проти людяності, у 21 столітті!!!
А Трамп, «ходить» під прутнем та тютіною, і вони його активно «пользують», як кабаєву мізуліну кривоногіх, … Тютіна в курсі цієї справи!! Партія сказала, НАДО, комсомолка, відповіла, ТАК!
показати весь коментар
08.08.2025 10:43 Відповісти
охрініти.. Просто каталог "продукції". Виродки прокляті, рогаті чорти .
показати весь коментар
08.08.2025 10:59 Відповісти
Якщо є такі відомості, то чому МЗС досі спить. Той сибіга має вже капцем по трибуні в ООН колошматити, як Хрущов!
Вимагати ембарго на нафту і санкції на парашку.
показати весь коментар
08.08.2025 11:08 Відповісти
А наші в ООН не хочуть підняти питання работоргівлі? Бо це відкрита работоргівля. Нікому з зеленої мерзоти це не цікаво?
показати весь коментар
08.08.2025 11:27 Відповісти
Верховний головнокомандуючий здає окупантам не тільки українські території, але і українських дітей.
показати весь коментар
08.08.2025 12:01 Відповісти
 
 