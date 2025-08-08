Оккупанты создали онлайн-каталог более сотни похищенных детей из Луганской области - с фото и описанием "характера". ФОТОрепортаж

Российские оккупационные силы запустили в интернете каталог с украинскими детьми, похищенными с Луганщины.

Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

На сайте так называемого "Министерства образования и науки ЛНР" размещены их фото и описания характера: "Они описывают детей как товар: "послушный", "спокойный" и тому подобное. Представьте только - вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, большинство детей в каталоге родились на Луганщине еще до ее оккупации и имели украинское гражданство. Части из них оккупанты выдали российские документы, чтобы легализовать похищение, а родителей некоторых - убили.

"Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского "министерства образования". Вся доказательная база их преступлений - прямо на их официальных ресурсах", - добавил он.

