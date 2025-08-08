РУС
Оккупанты создали онлайн-каталог более сотни похищенных детей из Луганской области - с фото и описанием "характера". ФОТОрепортаж

Российские оккупационные силы запустили в интернете каталог с украинскими детьми, похищенными с Луганщины.

Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Россия опубликовала онлайн-каталог похищенных детей из Луганской области

На сайте так называемого "Министерства образования и науки ЛНР" размещены их фото и описания характера: "Они описывают детей как товар: "послушный", "спокойный" и тому подобное. Представьте только - вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, большинство детей в каталоге родились на Луганщине еще до ее оккупации и имели украинское гражданство. Части из них оккупанты выдали российские документы, чтобы легализовать похищение, а родителей некоторых - убили.

"Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского "министерства образования". Вся доказательная база их преступлений - прямо на их официальных ресурсах", - добавил он.

дети (6666) похищение (1697) россия (96828) Луганская область (6530)


Мончені мразі.
показать весь комментарий
08.08.2025 10:32 Ответить
Йр.
показать весь комментарий
08.08.2025 10:41 Ответить
Викрадення, прутнем та тютіною, дітей з України, починаючи з 2014 року, є підтвердженням їх злочину проти людяності, у 21 столітті!!!
А Трамп, «ходить» під прутнем та тютіною, і вони його активно «пользують», як кабаєву мізуліну кривоногіх, … Тютіна в курсі цієї справи!! Партія сказала, НАДО, комсомолка, відповіла, ТАК!
показать весь комментарий
08.08.2025 10:43 Ответить
охрініти.. Просто каталог "продукції". Виродки прокляті, рогаті чорти .
показать весь комментарий
08.08.2025 10:59 Ответить
Якщо є такі відомості, то чому МЗС досі спить. Той сибіга має вже капцем по трибуні в ООН колошматити, як Хрущов!
Вимагати ембарго на нафту і санкції на парашку.
показать весь комментарий
08.08.2025 11:08 Ответить
А наші в ООН не хочуть підняти питання работоргівлі? Бо це відкрита работоргівля. Нікому з зеленої мерзоти це не цікаво?
показать весь комментарий
08.08.2025 11:27 Ответить
Верховний головнокомандуючий здає окупантам не тільки українські території, але і українських дітей.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:01 Ответить
 
 