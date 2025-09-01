На Херсонщині зафіксовані випадки вбивств цивільних після викрадень окупантами, - МВА

У Скадовській громаді Херсонщини задокументовано щонайменше п’ять випадків, коли викрадені російськими військовими цивільні були знайдені мертвими з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомив начальник Скадовської міської військової адміністрації Сергій Кухта

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення рахунок викрадених жителів громади йде на сотні.

Одним із відомих випадків стала загибель місцевої активістки Тетяни Мудрєнко, яку після викрадення знайшли повішеною біля будівлі суду. За словами рідних, її катували, а у свідоцтві про смерть вказана механічна асфіксія.

Багатьох затриманих окупанти катували у фільтраційних пунктах, розташованих у приміщеннях суду та поліції Скадовська. Там застосовували побиття, електрошок, плоскогубці, отруйні ін’єкції та психологічний тиск. Жертвами катувань ставали як представники влади й активісти, так і звичайні мешканці громади.

