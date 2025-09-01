УКР
Новини Воєнні злочини російських окупантів
476 4

На Херсонщині зафіксовані випадки вбивств цивільних після викрадень окупантами, - МВА

ворог,загарбник,окупант,орк,росіянин

У Скадовській громаді Херсонщини задокументовано щонайменше п’ять випадків, коли викрадені російськими військовими цивільні були знайдені мертвими з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомив начальник Скадовської міської військової адміністрації Сергій Кухта в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення рахунок викрадених жителів громади йде на сотні.

Одним із відомих випадків стала загибель місцевої активістки Тетяни Мудрєнко, яку після викрадення знайшли повішеною біля будівлі суду. За словами рідних, її катували, а у свідоцтві про смерть вказана механічна асфіксія.

Багатьох затриманих окупанти катували у фільтраційних пунктах, розташованих у приміщеннях суду та поліції Скадовська. Там застосовували побиття, електрошок, плоскогубці, отруйні ін’єкції та психологічний тиск. Жертвами катувань ставали як представники влади й активісти, так і звичайні мешканці громади.

Автор: 

армія рф (18569) викрадення (832) Херсон (3595) Херсонська область (6161) Херсонський район (559)
як так....катували та вбили...якось не по методички місцевої ухилянтської спильноти...яка розказує що воювати вони не будуть а приде русня то втечуть за кордон...
показати весь коментар
01.09.2025 15:33 Відповісти
Орда катує всіх без винятку. Взагалі всіх. Вони і своїх завжди катують, не говорячи про викрадених українцях
показати весь коментар
01.09.2025 15:43 Відповісти
Після шатлів, тобто після 24.02. таке творилось по всій Херсонщині. І досі зараз про багатьох інформації немає, де зникли
показати весь коментар
01.09.2025 16:00 Відповісти
..ну не знаю.... бо як дебілу-мародеруТрумпу, його баригам-Вітькам і закордонним трумпоїдам так і місцевим какаразніцам-хотьпаржОм й досі якось пофігу чи пролягатиме кордон по лінії 2013го чи по Дніпру..
показати весь коментар
01.09.2025 16:04 Відповісти
 
 