525 9
За август потери оккупантов в живой силе - 28 790 человек, - Сырский. ВИДЕО
Только за август потери среди военных российской армии составляют в живой силе 28 790 человек.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны.
Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек", - написал он.
Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за профессионализм.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Десь проскакувала інфа що "святой помазаник " готовий покласти до 5 млн хробаків.
Залужный не пиарился, а воевал.
З будановим мабуть змагається чи з пи3,14 дюком з слюжби вилизування жОПи