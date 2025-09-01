РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Потери врага
525 9

За август потери оккупантов в живой силе - 28 790 человек, - Сырский. ВИДЕО

Только за август потери среди военных российской армии составляют в живой силе 28 790 человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны.

Только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек", - написал он.

Главнокомандующий поблагодарил украинских воинов за профессионализм.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Сырского: На части участков фронта сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия, запланированы новые дипстрайки

Автор: 

армия РФ (20417) Александр Сырский (709)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А то, що ворог вийшов на адмінкордон Донецької області, зайшов і закріпився на Дніпропетровщині - Сирського засліпили його власні прой.би? Він видає десятки тисяч знищених окупантів, Що ніхто і ніколи не доказав і не докаже: як цей Сирський зможе доказати втрати противника, котрий постійно наступає і захоплює наші землі і населені пункти? Як???
показать весь комментарий
01.09.2025 18:07 Ответить
Я не зовсім розумію на кого дані циферки розраховані...
Десь проскакувала інфа що "святой помазаник " готовий покласти до 5 млн хробаків.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:21 Ответить
Это не главнокомандующий, а актер из 95 квартала. Постоянно что то рассказывает, а армию превращает в савок.
Залужный не пиарился, а воевал.
показать весь комментарий
01.09.2025 18:31 Ответить
Треба збільшити втрати кацапів до 100 тисяч в живій силі!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:35 Ответить
Живая сила превратилась в дохлое бессилие а посему СЛАВА ЗСУ!!!
показать весь комментарий
01.09.2025 18:52 Ответить
Пішло воно в пішу еротичну подорож((.
З будановим мабуть змагається чи з пи3,14 дюком з слюжби вилизування жОПи
показать весь комментарий
01.09.2025 18:55 Ответить
 
 