1 083 20

Зеленский заслушал доклад Сырского: На части участков фронта сейчас продолжаются стабилизационные меры, запланированы новые дипстрайки

Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего о Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери. Наши подразделения продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта. В целом по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач. На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные меры. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты. Спасибо!" - говорится в сообщении.

Кроме того Зеленский и Сырский детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта, а также ситуацию в приграничье Сумщины и на Харьковщине.

"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", - добавил президент.

Кроме того, по результатам боевых действий на этой неделе он отметил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины и подразделения ССО.

Автор: 

Зеленский Владимир (21775) боевые действия (4795) Александр Сырский (708)
Топ комментарии
+6
Что за дипсраки? Стратег!
показать весь комментарий
31.08.2025 13:28 Ответить
+4
Геть гниду брехливу! Мохнате чмо має усіх за дурнів.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:31 Ответить
+3
"Стабілізаційні заходи...діпстрайк..." Знайомтеся - новомова 95 кварталу
показать весь комментарий
31.08.2025 13:33 Ответить
Что за дипсраки? Стратег!
показать весь комментарий
31.08.2025 13:28 Ответить
Ше вчора готував мирні переговори - в"їхав шо кацапам закон не писаний? - лізуть
показать весь комментарий
31.08.2025 13:29 Ответить
У Зеленського сім п'ятниць на неділю. Вечером знову буде про мирні переговори, бажання миру і припинення вогню.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:31 Ответить
Яка різниця, заслухав він чи не заслухав !
показать весь комментарий
31.08.2025 13:29 Ответить
Яка різниця, Зеленський це був, чи не Зеленський!
показать весь комментарий
31.08.2025 13:48 Ответить
https://youtu.be/gR8GeAAvEyU Для чого використовувати невідомі загалу слова ?
"Діпстрайки" (англ. Deep Strike) - це військова тактика та відповідні їй засоби (безпілотники, ракети), які використовуються для завдання ударів у глибокому тилу противника. В Україні під цими термінами розуміють далекобійні ударні безпілотники та ракети-дрони, здатні вражати цілі на значній відстані від лінії фронт
показать весь комментарий
31.08.2025 13:31 Ответить
Геть гниду брехливу! Мохнате чмо має усіх за дурнів.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:31 Ответить
"Стабілізаційні заходи...діпстрайк..." Знайомтеся - новомова 95 кварталу
показать весь комментарий
31.08.2025 13:33 Ответить
Знову дали розумовому інваліду вивчити нове слово.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:45 Ответить
Правильно - Deep Purple.
показать весь комментарий
31.08.2025 13:50 Ответить
А кейси і треки вже не можуть відобразити рівень потужності досягнень Сирського?
показать весь комментарий
31.08.2025 13:46 Ответить
Складно говоре "дипстрайки якісь" ти можеш по людські, а не грати п'ятою рукою на роялі?
показать весь комментарий
31.08.2025 13:49 Ответить
Щоб настав сісфає, адженда діпстрайка має полетіти на саміт.

P.S. Ну ****я Зеленський так багато ****ть?
показать весь комментарий
31.08.2025 13:52 Ответить
Тепер пропагандони земарахфона який ніхто не дивиться нове слово будуть заучувати і проклинати пропагандони свого литвина
показать весь комментарий
31.08.2025 14:23 Ответить
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. Але це не
обговорювали

Крім того Зеленський і Сирський детально проаналізували ситуацію на Запорізькомунапрямку й наміри окупанта - цікаво, а що може актор аналізувати? Заслухати, текст зачитати… і усе
показать весь комментарий
31.08.2025 14:33 Ответить
 
 