Зеленский заслушал доклад Сырского: На части участков фронта сейчас продолжаются стабилизационные меры, запланированы новые дипстрайки
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего о Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери. Наши подразделения продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта. В целом по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач. На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные меры. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты. Спасибо!" - говорится в сообщении.
Кроме того Зеленский и Сырский детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта, а также ситуацию в приграничье Сумщины и на Харьковщине.
"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", - добавил президент.
Кроме того, по результатам боевых действий на этой неделе он отметил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины и подразделения ССО.
"Діпстрайки" (англ. Deep Strike) - це військова тактика та відповідні їй засоби (безпілотники, ракети), які використовуються для завдання ударів у глибокому тилу противника. В Україні під цими термінами розуміють далекобійні ударні безпілотники та ракети-дрони, здатні вражати цілі на значній відстані від лінії фронт
P.S. Ну ****я Зеленський так багато ****ть?
обговорювали
Крім того Зеленський і Сирський детально проаналізували ситуацію на Запорізькомунапрямку й наміри окупанта - цікаво, а що може актор аналізувати? Заслухати, текст зачитати… і усе