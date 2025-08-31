Зеленский заслушал доклад Сырского: На части участков фронта сейчас продолжаются стабилизационные меры, запланированы новые дипстрайки

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего о Покровском направлении, где российская армия концентрирует наибольшие усилия и, соответственно, несет наибольшие потери. Наши подразделения продолжают выполнение определенных задач в Донецкой области и методично уничтожают оккупанта. В целом по фронту только за восемь месяцев этого года россияне потеряли убитыми и тяжелоранеными более 290 тысяч своих военных. Наибольшие потери они понесли именно в Донецкой области, не реализовав при этом ни одной из своих стратегических задач. На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные меры. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты. Спасибо!" - говорится в сообщении.

Кроме того Зеленский и Сырский детально проанализировали ситуацию на Запорожском направлении и намерения оккупанта, а также ситуацию в приграничье Сумщины и на Харьковщине.

"Продолжим наши активные действия именно так, как нужно для защиты Украины. Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", - добавил президент.

Кроме того, по результатам боевых действий на этой неделе он отметил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения Национальной гвардии Украины и подразделения ССО.

